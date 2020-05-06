Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать коронавирус COVID-19, и о планах испытать ее на людях.

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Об этом написал Daily Mail. Ученые провели вакцинацию, которую разработала римская компания Takis Biotech, на мышах и отобрали произведенные в ответ на вирус антитела.

Предварительные результаты лабораторных исследований показали – антитела способны остановить заражение коронавирусом клеток человека.

Итальянские ученые заявили о создании первой вакцины, которая убивает COVID-19. Иллюстрация

Так, исполнительный директор компании Луиджи Аурисиккио заявил, что итальянская команда планирует начать испытания на людях уже осенью. Однако, по его словам, процесс может быть ускорен, если международные учреждения помогут финансировать работу.

"Насколько известно, мы первые в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", – подчеркнул ученый.

Он отметил, что иссследователи надеются, что такой же результат покажет и тестирование вакцины на людях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая в Израиле заявили о создании эффективного препарата против коронавируса, который действует и как вакцина, и как лекарство, а также активно уничтожает опасную инфекцию. Однако это не единственное творение ученых, направленное на преодоление пандемии. Сейчас в мире разрабатывается более 90 вакцин против коронавируса, некоторые из них уже проходят клинические испытания на людях.