Итальянские "сардины" вышли на масштабные протесты. Фото и видео

В Италии накануне выборов прошли массовые протесты десятков тысяч людей против одного из лидеров партии "Лига Севера", экс-министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Участники демонстраций называют себя "сардинами", что отсылает к итальянскому выражению "как консервированные сардины", сообщает BBC. Участники движения изображают эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Движение "Сардины" возникло в Болонье после того, как 32-летний Маттиа Сантори и трое его друзей в социальных сетях призвали всех выйти на площадь с лозунгами против "Лиги" Сальвини, которая рассчитывает на победу на выборах в регионе Эмилия-Романья. И если на первую акцию в Больонье собралось менее 15 тыс. человек, то сейчас, по подсчетам полиции, в центре Рима собралось 40 тыс. человек.

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Демонстранты выступают против нетерпимости, гомофобии, национализма, правых экстремистов и популизма в политике. Среди участников мероприятий – представители профсоюзов и сторонники левых партий. Многие приносят с собой плакаты с изображением рыб или сами наряжаются как сардины.

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

На площадь у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме вышли студенты, пенсионеры и семьи с детьми. Организаторы движения "Сардины" утверждают, что они не связаны с политическими партиями. Cам Сальвини считает, что за "сардинами" стоит леволиберальная Демократическая партия, правящая в коалиции с популистским движением "5 звезд".

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Участники массовых протестов "сардин" bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской Венеции 1 декабря прошел референдум, на котором решался вопрос автономии и отделения от материкового промышленного центра Местре.

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