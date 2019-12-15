Главная Новости
15 декабря • обновлено в 12:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Итальянские "сардины" вышли на масштабные протесты. Фото и видео

505
Читать материал на украинском

В Италии накануне выборов прошли массовые протесты десятков тысяч людей против одного из лидеров партии "Лига Севера", экс-министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Участники демонстраций называют себя "сардинами", что отсылает к итальянскому выражению "как консервированные сардины", сообщает BBC. Участники движения изображают эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Новости
"Это неприлично": в Италии назвали главную причину низких зарплат и пенсий

Движение "Сардины" возникло в Болонье после того, как 32-летний Маттиа Сантори и трое его друзей в социальных сетях призвали всех выйти на площадь с лозунгами против "Лиги" Сальвини, которая рассчитывает на победу на выборах в регионе Эмилия-Романья. И если на первую акцию в Больонье собралось менее 15 тыс. человек, то сейчас, по подсчетам полиции, в центре Рима собралось 40 тыс. человек.

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Демонстранты выступают против нетерпимости, гомофобии, национализма, правых экстремистов и популизма в политике. Среди участников мероприятий – представители профсоюзов и сторонники левых партий. Многие приносят с собой плакаты с изображением рыб или сами наряжаются как сардины.

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

На площадь у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме вышли студенты, пенсионеры и семьи с детьми. Организаторы движения "Сардины" утверждают, что они не связаны с политическими партиями. Cам Сальвини считает, что за "сардинами" стоит леволиберальная Демократическая партия, правящая в коалиции с популистским движением "5 звезд".

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Участники массовых протестов "сардин"

Участники массовых протестов "сардин"

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской Венеции 1 декабря прошел референдум, на котором решался вопрос автономии и отделения от материкового промышленного центра Местре.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Алекс Шухарт
Персона
Маттео Сальвини
Место
Италия Рим
Тег
протест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги