Итальянка заготовила гору оливок, пока ей делали операцию на мозге

Юрий Сергиенко Мир 02:10, 11.06.2020 Обновлено: 02:10, 11.06.2020

Итальянка заготовила около 90 зеленых оливок по-асколански во время операции по удалению опухоли в левой височной доле головного мозга.

60-летняя женщина занималась кулинарией около часа, в это время операционная превратилась в подобие кухни, пишет Русская служба ВВС.

Итальянка готовила оливки по-асколански во время операции на мозге

Издание отмечает, что современная медицина позволяет делать такие операции без наркоза при помощи ультразвука. Отдельные участки мозга отвечают за двигательные функции, речь, зрение и память, поэтому очень важно не повредить здоровые ткани. Врачи просят пациентов не отключаться и реагировать на внешние раздражители. В этот момент они разговаривают с медиками, некоторые смотрят мультфильмы или играют на музыкальных инструментах.

"Это позволяет нам контролировать состояние пациента, пока мы работаем над его мозговыми функциями, чтобы точно знать, что мы делаем", – объяснил нейрохирург Роберто Триньяни.

Ранее кулинарией во время операции никто не занимался. В целом она продлилась около 2,5 часов и завершилась успешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании во время операции по удалению опухоли из мозга музыкант симфонического оркестра играла на скрипке.

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