Рим сковал ледовый ураган: появились впечатляющие фото и видео

На столицу Италии, Рим, в ночь на 22 октября обрушилась буря с сильнейшим ливнем и градом, которые привели к наводнению и настоящему хаосу. Из-за подтоплений в городе пришлось закрыть четыре станции метро, а водители, которых аномалия застала врасплох, бросали свои авто прямо посреди дороги.

Большая часть города оказалась скована потоками воды и льда, также непогода сломала несколько деревьев, пишет итальянская газета Wanted in Rome. Сообщается, что наполовину затопленной оказалась и "Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами" — древнейшая достопримечательность, в которой хранятся мощи святых (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

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"Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию", — сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.

meteoweb.eu

meteoweb.eu

meteoweb.eu

Согласно с данными онлайн-карт, непогода привела к серьезным дорожным пробкам.

Ливень длился около получаса, однако этого времени хватило, чтобы залить улицы, канализационные сливы, а также некоторые магазины. Уточняется, что сильнее всего пострадал север города.

Как пишет La Repubblica, помимо станций метро, приостанавливали движение пригородного поезда Рим-Витербо, а также закрыли несколько трамвайных линий.

wantedinrome.com

Как писал OBOZREVATEL, 11 октября на США обрушился самый мощный за прошедшие сто лет ураган. Он накрыл побережье штата Флорида, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди.