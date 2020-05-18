Италия с понедельника, 18 мая, решилась снять значительную часть карантинных ограничений, введенных в середине марта из-за распространения заболеваемости COVID-19.

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Итальянцы наконец смогут вернутся к привычным аспектам повседневной жизни – среди прочего, людям разрешили вновь посещать парикмахерские и ходить на шоппинг. Об этом сообщает Sputnik.

"Правительство отдает себе отчет, что вслед за снятием запретов ситуация с заражениями может ухудшиться. Но мы не можем ждать вакцины", – заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Италия выходит из карантина

Открываются заведения сферы услуг и множество предприятий

Итак, в Италии наконец полноценно откроются бары и рестораны, кондитерские, кафе-мороженое и другие предприятия общественного питания. С 4 мая они работали только на вынос, однако теперь посетителям разрешат проходить внутрь – исключительно при соблюдении мер предосторожности и социальной дистанции.

Что касается парикмахерских и салонов красоты, то визиты к ним станут возможны только по записи и при тех же защитных мерах.

Помимо этого, открываются в стране и магазины розничной торговли, аутлет-центры, торговые комплексы. Вход в такие заведения будет ограничен их вместимостью с обязательным ношением маски, а при примерке вещей придется одевать перчатки.

Согласно данным национальной ассоциации коммерсантов Concommercio, с понедельника в Италии возобновят работу 800 тысяч предприятий. Другие же эксперты отмечают, что снятие ограничений в стране позволит открыться примерно 6 из 10 предприятий.

Италия выходит из карантина

Итальянцам разрешили ходить в храмы и музеи

С 18 мая в итальянских церквях возобновятся мессы с участием верующих. Такое же разрешение получили и музеи, однако большинство из них к открытию не готовы и обещают заработать с начала июня. Позже, с 15 июня, планируется восстановление работы кино и театров – со зрительскими местами на расстоянии.

Примечательно, что правительство внесло изменения и в режим передвижения по стране. Если с 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона, то теперь их поездки в своей области ничем не ограничены.

"Можно ехать куда хочется – в магазин, горы, на озеро, море", – заявил Конте.

Италия выходит из карантина

Это означает, что для поездок людям больше не нужно заполнять специальный документ, в котором ранее было необходимо указать одну из неотложных причин для выхода из дома. Хотя режим поездок только в случае необходимости сохранится для путешествий из одного региона Италии в другой. По словам премьера, предположительно, он продлится до 3 июня.

Туристам не нужно проходить обсервацию

Также с 3 июня Италия отменит прохождение карантина для прибывающих из стран ЕС, восстановив тем самым режим свободных поездок в границах Европы. По словам Конте, это создаст предпосылки для восстановления туризма.

С 25 мая итальянские власти запланировали также открытие тренажерных залов и спортивных центров. При этом остается нерешенным вопрос с проведением пляжного сезона – несмотря на оговоренные в декрете правила расположения для шезлонгов, обеспечение защиты будущих отдыхающих пока выглядит туманно.

Италия выходит из карантина

Отметим, что возвращение Италии к нормальной жизни идет с опережением ранее принятого графика. Ведь изначально предполагалось, что большинство привычных удобств будут доступны итальянцам только с 1 июня. Однако это стало возможным благодаря положительной динамике эпидемиологической ситуации: еще в конце апреля индекс репродукции вируса R0, обозначающий среднее количество здоровых людей, которых заражает один носитель вируса, упал ниже единицы, а на прошлой неделе количество выздоровевших превысило половину от всех случаев заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Италии приняли решение открыть границы на въезд и выезд из страны с 3 июня 2020 года. Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии COVID-19.

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