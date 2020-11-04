Италия ввела из-за COVID-19 комендантский час и частичный локдаун

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет с правилами социального поведения для ограничения пандемии COVID-19, согласно которому вводится комендантский час и деление страны на три карантинные зоны.

Об этом сообщила Corriere della Sera. В стране вводится дифференцированный режим, который делит Италию на три зоны риска заражения в соответствии с 21 параметром.

Новые ограничения вступят в силу 5 ноября и продлятся до 3 декабря.

В течении этого времени в Италии вне зависимости от зоны будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00. В это время можно выходить на улицу только при наличии веской причины, которая официально подтверждена.

Кроме того, будут закрыты все музеи и выставочные залы. Высшие учебные заведения, а также старшая школа переводится полностью на дистанционное обучение. Дети младших классов продолжат посещать уроки, но при условии соблюдения масочного режима.

Торговые центры будут закрываться в выходные и предпраздничные дни. В выходные разрешат работать только продуктовым магазинам, аптекам, торговцам сигаретами и прессой.

Время работы баров и ресторанов ограничат 18:00.

Устанавливается также ограничение на 50-процентную заполняемость общественного транспорта.

Всем итальянцам настоятельно рекомендуют в течение дня воздерживаться от поездок на общественном или частном транспорте, за исключением работы, учебы или по состоянию здоровья.

Италию поделили на три цветные зоны, зависимости от уровня риска распространения коронавируса.

В "оранжевой" зоне ограничивается въезд-выезд из региона, кроме случаев, когда для этого есть насущная необходимость. Рестораны здесь смогут работать только на доставку или продавать блюда на вынос.

В "красной" зоне, кроме этих ограничений, закроют все магазины, кроме продуктовых, аптек и газетных киосков.

Приостановлена работа всех спортивных учреждений, в том числе в открытых спортивных центрах.

Также закрываются все парикмахерские, детсады и начальная школа.

Людям разрешено совершать прогулки возле дома, соблюдая дистанцию не менее метра с обязательным ношением маски.

Спортом можно заниматься исключительно индивидуально на природе.

Карантинные ограничения в Италии Газета.it

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Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные карантинные ограничения из-за роста количества зараженных COVID-19. В частности, власти страны введут запрет на поездки в регионы, которые подвержены риску.