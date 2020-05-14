Италия узаконит нелегальных заробитчан: кому дадут поблажку и на каких условиях

В Италии временно узаконят мигрантов, которые работают в сфере сельского или домашнего хозяйства, не имея вида на жительство.

Согласно решению правительства иностранцы могут получить вид на жительство сроком на полгода при условии въезда в страну до 8 марта, передает "Радіо Свобода".

Такие заробитчане получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая государственную медицину.

Заробитчане в Италии

Для легализации своего статуса мигранты должны подать заявку между 1 июня и 15 июля этого года. Они должны будут предоставить доказательства опыта работы в с/х сфере или секторе домашних услуг.

Запрос может направить как работник, так и работодатель. Мигранты, чей срок вида на жительство истек 31 октября 2019 года, могут запросить временное разрешение со сроком до 6 месяцев, заплатив 160 евро.

Работодатель же подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника придется заплатить 400 евро, не считая единовременной компенсации, взносов и налогов.

Отмечается, что около 260 тысяч нелегальных мигрантов могут получить разрешение.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

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