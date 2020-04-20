Италия трогательно поблагодарила Украину за помощь в борьбе с коронавирусом. Видео

Мир 14:37, 20.04.2020

Административная область Италии Ломбардия записала трогательный ролик с благодарностью всем странам, которые оказали ей помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, в том числе и Украине.

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Видео опубликовано на странице Ломбардии в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Скрины видео

"Просто спасибо. От губернатора Аттилио Фонтана и всех жителей Ломбардии за солидарность, полученную от многих стран, которые решили стать рядом с Ломбардией в этой битве", – говорит диктор в ролике.

Кроме Украины, в видео выражается благодарность России, США, Китаю, Польше и другим странам.

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