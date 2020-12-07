Италия стала второй страной в Европе, где COVID-19 убил более 60 тысяч человек

Италия стала второй страной в Европе после Великобритании, где количество жертв коронавируса COVID-19 превысило 60 000 человек. Так, 6 декабря, пандемия унесла жизни еще 564 итальянцев.

Как пишет Associated Press, эксперты общественного здравоохранения спрогнозировали, что минимум до Рождества количество погибших от коронавируса в Италии будет исчисляться сотнями случаев в сутки. После обозначенного срока эффект от ограничений, введенных в стране 5 ноября, окажет воздействие на снижение смертности.

Вместе с тем, принятые меры уже позволили стабилизировать количество новых случаев заражения. Так, 6 декабря в Италии было зарегистрировано 18 887 новых положительных случаев, что ниже дневного среднего показателя за последние несколько недель.

Отметим, что в этой стране Европейского союза, которая в начале пандемии была эпицентром распространения коронавируса, зафиксирован один из самых высоких показателей смертности в мире. Официальные лица обвинили в высоких цифрах непропорционально старое население Италии. Однако критики говорят о недостатках в системе здравоохранения наиболее пострадавшего региона Ломбардия, где погибло порядка 23 000 человек.

Напомним, в период рождественских праздников итальянское правительство ввело ограничения на поездки. Также людям запретят выходить из домов. Так власти хотят воспрепятствовать тому, чтобы семьи собирались вместе, и не допустить третьей волны COVID-19.

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