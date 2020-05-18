Италия стала лидером антирейтинга по COVID-19 в Евросоюзе: статистика по коронавирусу на 18 мая. Постоянно обновляется

COVID-19 продолжает распространяться по миру. Италия стала лидером антирейтинга по количеству летальных случаев – почти 32 тысячи.

Во всем мире заразились свыше 4,8 млн человек. Больше всего больных в США – свыше 1,5 млн пациентов, России – больше 281 тысяч, Испании – почти 278 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 18 616 человек. Умерли 535 пациентов, выздоровели – 5 276.

Большое количество новых летальных случаев зафиксировали в Мексике, Панаме и Пакистане.

Украинские ученые спрогнозировали даты спада эпидемии коронавируса в Украине.

Главное за 18 мая:

13:33 – Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Однако, в восьми областях эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.

13:16 – Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Тогда, при соблюдении правил, смогут заработать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры.

12:46 – Доктор Рассел Блэйлок из США заявил, что ношение защитной маски может помочь коронавирусу проникнуть в мозг и создать еще большую угрозу для здоровья человека.

12:08 – В Киеве по состоянию на 18 мая подтвердили 2321 случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили инфекцию: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет, а также четверо детей (две девочки 5-ти и 15-ти лет, два мальчика 9-ти лет).

11:45 – Умершему в Одессе от COVID-19 врачу-реаниматологу было 47 лет. В соцсетях стали активно обсуждать гибель медика.

11:28 – За прошедшие сутки новых случаев коронавирусной болезни не было обнаружено в четырех областях – Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской.

11:20 – В Израиле успешно протестировали на грызунах вакцину против коронавируса. Результаты исследования показали, что привитые животные остались здоровы, а непривитые заразились COVID-19.

Вскоре в стране начнется следующий этап испытаний – на других животных, а затем – на человеке. Отмечается, что в случае, если исследование пройдет по плану, вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

10:44 – Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусной болезнью в Украине зафиксировано в возрастной группе 60+ – по состоянию на 18 мая их 4370 человек, что составляет 24% от всего количества больных.

10:30 – Главный санитарный врач Украины сказал, когда разрешат массовые мероприятия в Украине.

09:55 – Украинцам разрешат посещать пляжи и купаться, несмотря на пандемию COVID-19.

09:45 – Врач-реаниматолог из США Евгений Пинелис рассказал о семейных особенностях при коронавирусе, объяснив, может ли COVID-19 передаваться по наследству.

09:42 – В Киеве и области по состоянию на утро 18 мая зафиксировали 3545 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2321, а на территории области – в 1224.

09:05 – В Украине официально подтверждено 18 616 случаев COVID-19. Из них – 325 случая заражения были обнаружены за минувшие сутки.

08:40 – Италия с понедельника, 18 мая, решилась снять значительную часть карантинных ограничений, введенных в середине марта из-за распространения заболеваемости COVID-19.

07:10 – Определен "первый и последний" симптом COVID-19 у молодых людей.

06:38 – В США предупредили о второй волне пандемии коронавируса COVID-19.

04:50 – Советник президента США по торговой политике Питер Наварро обвинил Китай в том, что они, зная об эпидемии COVID-19, позволили туристам путешествовать по миру, что привело к пандемии.

02:15 – В воскресенье, 17 мая, в Черновицкой области погибли 5 человек, у которых был подтвержден COVID-19. При этом же выздоровели 26 больных.

01:35 – В Бельгии медики устроили "коридор презрения и позора" премьер-министру.

00:24 – В перинатальном центре города Каменец-Подольский Хмельницкой области обнаружено заболевание COVID-19 у младшей медицинской сестры. В связи с этим отделение закрыто. Поэтапно будет обследован весь персонал.