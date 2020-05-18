Италия стала лидером антирейтинга по COVID-19 в Евросоюзе: статистика по коронавирусу на 18 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. Италия стала лидером антирейтинга по количеству летальных случаев – почти 32 тысячи.

Во всем мире заразились свыше 4,8 млн человек. Больше всего больных в США – свыше 1,5 млн пациентов, России – больше 281 тысяч, России – почти 278 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 18 291 человек. Умерли 514 пациентов, выздоровели – 5 116.

Большое количество новых летальных случаев зафиксировали в Мексике, Панаме и Пакистане.

Украинские ученые спрогнозировали даты спада эпидемии коронавируса в Украине.

Главное за 18 мая:

04:50 – Советник президента США по торговой политике Питер Наварро обвинил Китай в том, что они, зная об эпидемии COVID-19, позволили туристам путешествовать по миру, что привело к пандемии.

02:15 – В воскресенье, 17 мая, в Черновицкой области погибли 5 человек, у которых был подтвержден COVID-19. При этом же выздоровели 26 больных.

01:35 – В Бельгии медики устроили "коридор презрения и позора" премьер-министру.

00:24 – В перинатальном центре города Каменец-Подольский Хмельницкой области обнаружено заболевание COVID-19 у младшей медицинской сестры. В связи с этим отделение закрыто. Поэтапно будет обследован весь персонал.

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