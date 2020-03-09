В воскресенье, 9 марта, режим карантина из-за вспышки коронавируса распространили на всю территорию Италии: массовые мероприятия запретили, передвижение между регионами ограничили.

О радикальном шаге объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает BBC. Ранее "красной зоной" считались 15 провинций страны.

"Учитывая последние данные, рост заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны", – сказал Конте на пресс-конференции. Он уточнил, что передвижения возможны только при наличии веских причин.

Италия стала "красной зоной" из-за коронавируса: объявлен всеобщий карантин

Новые нормы вступят в силу уже 10 марта. Всем гражданам посоветовали оставаться дома.

Что происходит в Италии

Напомним, ранее до 3 апреля закрыли на карантин такие провинции: Ломбардия, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти.

В тюрьмах Италии вспыхнули массовые бунты из-за коронавируса, погибло минимум шестеро заключенных, многие получили ранения.

По состоянию на утро 9 марта число погибших от коронавируса в Италии возросло с 133 до 366 человек. Таким образом страна стала лидером по смертности из-за COVID-19. Всего инфицированы уже 7 375 человек.

Лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти подтвердил, что инфицирован новым китайским коронавирусом.

Коронавирус в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса отложили начало апелляционного процесса по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого несправедливо приговорили к 24 годам тюремного заключения в Италии.

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