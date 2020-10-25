Италия пятый день подряд бьет рекорды по COVID-19 – уже более 20 тысяч больных в сутки

В Италии суточный прирост новых больных коронавирусом пятый день подряд бьет рекордные показатели.

За последние сутки было зафиксировано 21 273 новых зараженных. Такие данные обнародованы на сайте worldometers.info 25 октября.

Еще 19 октября этот показатель составлял 9,3 тысячи, однако всю неделю цифры росли.

Данные по новым зараженным за неделю. worldometers.info

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 525,7 тысяч случаев заболевания. Из них выздоровели 266,2 тысячи и 37,3 тысячи пациентов скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Италии. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Италии Риме и всем регионе Лацио ввели ночной комендантский час в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом. С 23 октября местным жителям запрещено находиться на улице с полуночи до 05:00.