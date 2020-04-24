Италия проверила на коронавирус более 1 млн человек: волна заражений снова пошла на спад

В Италии количество протестированных на коронавирус COVID-19 людей составило 1,053 млн. При этом было использовано 1,58 млн тестов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Daily Mail, статистика показывает снижение ежедневного числа зараженных. Так, если 22 апреля было зафиксировано 3370 больных коронавирусом, то 23 апреля – 2646 человек. 40% новых случаев произошло в наиболее пострадавшем регионе Ломбардия (чтобы посмотреть графики, доскролльте до конца страницы).

Италия проверила на коронавирус более 1 млн человек

При этом количество смертей за эти сутки увеличилось – с 437 в среду до 464 в четверг.

Общее число погибших с момента вспышки болезни 21 февраля составляет 25 549 человек. Италия занимает второе место в мире по количеству смертей от COVID-19 после США.

Для сравнения, в Украине по состоянию на 24 апреля провели всего 77 752 ПЦР-тестов на коронавирус, сообщил Центр общественного здоровья.

За последние сутки было получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях заражения. Всего в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавируса. Из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии по дням Daily Mail

Количество смертей от коронавируса в Италии по дням Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.