Италия продлила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

В Италии сенат поддержал предложение правительства о продления действия режима чрезвычайного положения до 15 октября.

Он был введен в стране из-за пандемии коронавируса. "За" выступило большинство чиновников, сообщает ANSA.

"Сенат одобрил предложение большинства о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, 157-ма голосами", – говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 29 июля, в Италии зафиксировано более 246 случаев заражения коронавирусом, летальных случаев – около 35 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы уже началась вторая волна коронавируса.