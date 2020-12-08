Италия потратит миллиарды евро на глобальные реформы

В Италии разработали Национальный план восстановления и устойчивости, который предусматривает глобальные реформы правосудия, медицины, образования, энергетики и других сфер жизни государства.

Как сообщила La Repubblica, средства на это были выделены европейской инициативой Next Generation Eu. Сначала документ изучит Комитет по контролю за рынком труда, а затем его окончательно согласованный вариант отправят в Европейскую Комиссию. План состоит из шести ключевых разделов.

Все гражданские и уголовные процессы намерены перевести с бумаги в цифровой формат, увеличится количество судей и административного персонала. Кроме того, гражданские процессы хотят ограничить одним этапом вместо нынешних трех, а уголовные наоборот сделать максимально полными: три года в первой инстанции, два по апелляции, полтора года в Верховном суде.

Эксперты подсчитали, что слишком затянутое рассмотрение гражданских процессов обходится Италии в 2,5 пункта ВВП (40 млрд евро). При этом реформа позволит создать 130 тыс. новых рабочих мест. Предположительно все эти шаги должны быть утверждены к июню 2021 года.

Согласно прогнозам, если План восстановления сработает через шесть лет, к концу программы итальянский ВВП вырастет более чем на 40 млрд евро (при этом уже в 2021 году – на 5,4 млрд евро). Чтобы добиться этого, решено развивать такие ключевые отрасли:

"зеленая" энергетика (инвестирование на 74,3 млрд евро);

цифровизация (инвестирование на 48,7 мдрд евро);

инфраструктура (высокоскоростные дороги и их содержание – 27,7 млрд евро).

Для сокращения гендерного разрыва и содействия занятости женщин, реформирования трудовой политики для молодежи, решения проблем с жильем и восстановления пригородов правительство Италии выделило бюджет в размере 17,1 млрд евро. Из них 4,2 млрд евро – на гендерное равенство, а также социальную и территориальную сплоченность.

Чтобы добиться увеличения доли женской занятости до 50,1%, власти предложили работать над увеличением количества детских садов, инвестированием в сферу услуг по уходу за престарелыми и людьми с инвалидностью. Кроме того, предложено обучать девочек научным, техническим и финансовым дисциплинам.

Что касается молодежи, то для ее поддержки выделено 3,2 млрд евро. Эти средства нужны для обеспечения трудоустройства молодых итальянцев на универсальную государственную службу и проведения мероприятий по повышению квалификации и переподготовке.

Еще 5,9 млрд евро пойдет на приобретение социального, государственного и временного жилья, а 3,8 млрд евро – на нужды горных или изолированных районов.

В рамках программы 40 млрд евро пойдет на энергоэффективность и реконструкцию зданий, 18,5 млрд евро – на переход на "зеленую" энергетику, 9,4 млрд евро – на защиту территории и улучшение водных ресурсов и 6,3 млрд евро – на переработку вторсырья.

В итоге к 2050 году Италия должна добиться полного прекращения выбросов, содержащих углерод. Для этого целью поставлено переход на электрические и биометановые общественные транспортные средства, стимулирование перехода населения на экологические авто, а также развития солнечной и ветроэнергетики.

Из 9 млрд евро на эту сферу 4,8 млрд евро предназначены для оказания помощи на дому и телемедицины. Ведь она доказала, что во время пандемии можно наблюдать за хроническими больными дома, где бы они ни находились.

Остальные 4,2 млрд евро пойдут на инновации, исследования и цифровизацию здравоохранения. Конечная цель таких новшеств – модернизация системы здравоохранения (в частности, больничной), укрепление системы неотложной помощи, а также углубление исследований и усовершенствование навыков медицинского персонала, который будет уметь работать с технологиями.

Правительство Италии, прежде всего, обещает реформу конкурсов по набору учителей и директоров школ с учебными и испытательными периодами. Кроме того, предусматривается и реформа преподавательских курсов, которая позволит обогатить их модулями, посвященными развитию бизнес-идей и экономическому развитию технологий и инноваций.

Кроме того, часть средств пойдет на оборудование учебных заведений для более глубоко изучения дисциплин, связанных с цифровизацией и экологией. Одновременно будет вестись работа над стимулированием исследований в этой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия активно начала применять телемедицину для помощи людям с сахарным диабетом, которые из-за пандемии не имели возможности регулярно посещать врачей для наблюдения и диагностики.