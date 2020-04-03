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3 апреля • обновлено в 12:26
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Италия пошла на радикальные меры из-за COVID-19 и продлила карантин до мая

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Гражданам Италии придется провести в самоизоляции еще многие недели, примерно к 1 мая и даже больше, в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом заявил глава национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Его цитирует Reuters.

По его словам, итальянцам придется праздновать дома не только католическую Пасху, которая в этом году отмечается 12 апреля.

В Италии продлят карантин до мая

В Италии продлят карантин до мая

"Не думаю, что данная ситуация завершится до указанной даты. Нам придется оставаться дома еще многие недели", – сказал он, отвечая на вопрос, продлиться ли карантин до мая.

Боррелли, который был назначен правительством Италии комиссаром по режиму ЧС в связи с распространением коронавируса, напомнил, что в сложившихся условиях итальянцам необходимо соблюдать строгие ограничения.

"Коронавирус изменит наши отношения в человеческом и межличностном плане. Гражданам еще длительное время придется держать социальную дистанцию", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после введенных жестких ограничений в Италии из-за распространения коронавируса, итальянские города продолжают оставаться пугающе пустыми. Об этом свидетельствуют многочисленные видео с разных уголков страны.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
карантин
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