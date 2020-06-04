Италия после жестокой схватки с COVID-19 разрешила свободное перемещение и въезд туристам

В Италии отменили почти все ограничения, которые были введены из-за эпидемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Среди прочего разрешено беспрепятственно перемещаться внутри страны и открыты границы для туристов из Европы, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальное агентство Италии по туризму.

Что разрешено в стране

С 3 июня разрешено беспрепятственное перемещение по территории Италии, а туристы больше не обязаны проходить двухнедельный карантин. Также сняты ограничения на перемещение между регионами. В свою очередь итальянцы могут выезжать в страны, которые открыли свои границы.

Открыт доступ в тематические, развлекательные и природные парки. Дети могут вернуться в игровые зоны парков, вилл и садов для проведения досуга и отдыха. С 15 июня также планируется возобновить услуги для детей и подростков (от 3 до 17 лет) и разрешить проведение развлекательных мероприятий.

Пляжи открыты, однако там запрещено находиться слишком близко друг к другу (исключение составляют члены семей и люди, которые проживают вместе), зонтики должны расставляться по одному на каждые 10 квадратных метров.

В среду Италия открыла границы для туристов из европейских стран, международные авиаперелеты возобновлены в аэропортах Рима, Милана и Неаполя.

Что осталось под запретом

До 15 июля встречи и собрания не разрешены даже дома, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах (нем менее одного метра) и во время занятий спортом (не менее двух метров).

В магазинах, парикмахерских, косметических салонах, самолетах и поездах, общественном транспорте и других общественных местах, где сложно соблюдать дистанцию, необходимо носить маску.

До 15 июня для посещения парикмахерской или тренажерного зала обязательна предварительная запись. Во многих магазинах необходимо надевать защитные перчатки, а при покупке продуктов питания эта мера является обязательной.

Италия стала одной из самых пострадавших европейских стран, однако в последнее время темпы распространения коронавируса там стремительно снижаются.

По данным на 4 июня, в стране зафиксировано 234 013 заболевших, из которых вылечились 161 895 и скончались 33 689.

В Италии осталось 38 тысяч больных worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший европейский лоукостер Ryanair планирует с 6 июля возобновить авиаперелеты из Украины в Италию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!