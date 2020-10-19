Италия побила собственный рекорд COVID-19: правительство решилось на комендантский час

В Италии установлен новый рекорд прироста заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии. Так, за 18 октября в стране прибавилось более 11,7 тысяч инфицированных людей.

Об этом свидетельствует статистика на сайте Worldometers. Также отмечается, что за прошедшие сутки от коронавируса умерло 69 итальянцев.

Италия побила свой рекорд суточного прироста заболеваемости COVID-19. Worldometers

В связи с такой тревожной тенденцией премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение, которое разрешает мэрам городов вводить комендантский час с целью снижения распространения COVID-19. Ограничения будут действовать с 21:00.

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