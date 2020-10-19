Италия побила собственный рекорд COVID-19: правительство решилось на комендантский час
Также за сутки в стране ЕС от опасного недуга скончалось 69 человек
Премьер Джузеппе Конте разрешил мэрам самостоятельно принимать решения об ограничениях
Они будут действовать после 21:00
В Италии установлен новый рекорд прироста заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии. Так, за 18 октября в стране прибавилось более 11,7 тысяч инфицированных людей.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Worldometers. Также отмечается, что за прошедшие сутки коронавирус закончился летальным исходом для 69 итальянцев.
В связи с такой тревожной тенденцией премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение, которое разрешает мэрам городов вводить комендантский час с целью снижения распространения COVID-19. Ограничения будут действовать с 21:00.
Как сообщал OBOZREVATEL:
предыдущий рекорд за все время время пандемии в Италии был установлен 16 октября. Тогда коронавирус обнаружили у более чем десяти тысяч человек.
Напомним, 11 октября итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанса предупредил, что из-за всплеска случаев коронавируса власти Италии готовят новые общенациональные ограничения.
Речь шла о запрете частных вечеринок, ограничении часов посещения для баров и ресторанов, занятий спортом и других физических контактов, которые не дают возможности носить маску.