Италия побила собственный рекорд COVID-19: правительство решилось на комендантский час

В Италии установлен новый рекорд прироста заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии. Так, за 18 октября в стране прибавилось более 11,7 тысяч инфицированных людей.

Об этом свидетельствует статистика на сайте Worldometers. Также отмечается, что за прошедшие сутки коронавирус закончился летальным исходом для 69 итальянцев.

В связи с такой тревожной тенденцией премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение, которое разрешает мэрам городов вводить комендантский час с целью снижения распространения COVID-19. Ограничения будут действовать с 21:00.

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