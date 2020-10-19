Италия побила собственный рекорд COVID-19: правительство решилось на комендантский час

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
8,3 т.

  • Также за сутки в стране ЕС от опасного недуга скончалось 69 человек

  • Премьер Джузеппе Конте разрешил мэрам самостоятельно принимать решения об ограничениях

  • Они будут действовать после 21:00

В Италии побит рекорд заболеваемости COVID-19

В Италии установлен новый рекорд прироста заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии. Так, за 18 октября в стране прибавилось более 11,7 тысяч инфицированных людей.

Об этом свидетельствует статистика на сайте Worldometers. Также отмечается, что за прошедшие сутки коронавирус закончился летальным исходом для 69 итальянцев.

Италия побила свой рекорд суточного прироста заболеваемости COVID-19

В связи с такой тревожной тенденцией премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение, которое разрешает мэрам городов вводить комендантский час с целью снижения распространения COVID-19. Ограничения будут действовать с 21:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • предыдущий рекорд за все время время пандемии в Италии был установлен 16 октября. Тогда коронавирус обнаружили у более чем десяти тысяч человек.

  • Напомним, 11 октября итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанса предупредил, что из-за всплеска случаев коронавируса власти Италии готовят новые общенациональные ограничения.

  • Речь шла о запрете частных вечеринок, ограничении часов посещения для баров и ресторанов, занятий спортом и других физических контактов, которые не дают возможности носить маску.

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