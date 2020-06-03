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3 июня • обновлено в 09:54
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Италия открыла границы для туристов: кого будут пускать

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Италия 3 июня открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений.

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Теперь путешественники могут въезжать страну без прохождения обязательного 14-дневного карантина, сообщает Corriere dela Serra.

Исключением станут люди с симптомами респираторного заболевания и температурой выше 37,5 градусов – их будут помещать в изоляцию. Отмена ограничений касается только граждан Европейского союза и Шенгенской зоны.

Италия открыла границы для туристов

Италия открыла границы для туристов

Ранее OBOZREVATEL писал, что 4 мая власти Италии снимают ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Местные жители смогут гулять в парках, встречаться с родными, но при этом обязательно соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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