Италия открыла границы для туристов: кого будут пускать

Италия 3 июня открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений.

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Теперь путешественники могут въезжать страну без прохождения обязательного 14-дневного карантина, сообщает Corriere dela Serra.

Исключением станут люди с симптомами респираторного заболевания и температурой выше 37,5 градусов – их будут помещать в изоляцию. Отмена ограничений касается только граждан Европейского союза и Шенгенской зоны.

Италия открыла границы для туристов

Ранее OBOZREVATEL писал, что 4 мая власти Италии снимают ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Местные жители смогут гулять в парках, встречаться с родными, но при этом обязательно соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

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