Италия откроет границы для туристов: когда и на каких условиях

Туристы не будут обязаны проходить обсервацию или подключаться к системе отслеживания больных.

Если после этого не будет наблюдаться рост количества заражений, то с 15 июня начнут пускать туристов других стран.

С 3 июня Италия откроет границы для граждан ЕС, Шенгенской зоны, Монако и Швейцарии.

В Италии с 3 июня могут снова открыть границы – туристы смогут приезжать в страну без каких-либо ограничений.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Lonely Planet, в Италии продолжают снимать карантинные меры в рамках второй фазы карантина. После открытия ресторанов, магазинов, музеев и прочих публичных мест, в стране намерены открывать границы.

В законопроекте о второй фазе карантина говорится, что туристов не будут просить подключаться к системе отслеживания, которую использовали в Италии для фиксации контактов с потенциальными зараженными COVID-19. Также им не придется проходить обсервацию по прибытию.

Италия собирается открывать границы для туристов

В первую очередь границы откроют для граждан ЕС, Шенгенской зоны, Монако и Швейцарии. Люди, которые не входят в этот список, смогут попасть в Италию только с 15 июня – и то, если не начнется рост количества заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Италии разрешили открыться всем барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты с 18 мая – на две недели раньше запланированного срока.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!