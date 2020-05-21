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21 мая • обновлено в 18:00
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Италия откроет границы для туристов: когда и на каких условиях

  • С 3 июня Италия откроет границы для граждан ЕС, Шенгенской зоны, Монако и Швейцарии.

  • Если после этого не будет наблюдаться рост количества заражений, то с 15 июня начнут пускать туристов других стран.

  • Туристы не будут обязаны проходить обсервацию или подключаться к системе отслеживания больных.

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В Италии с 3 июня могут снова открыть границы – туристы смогут приезжать в страну без каких-либо ограничений.

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Как сообщает Lonely Planet, в Италии продолжают снимать карантинные меры в рамках второй фазы карантина. После открытия ресторанов, магазинов, музеев и прочих публичных мест, в стране намерены открывать границы.

В законопроекте о второй фазе карантина говорится, что туристов не будут просить подключаться к системе отслеживания, которую использовали в Италии для фиксации контактов с потенциальными зараженными COVID-19. Также им не придется проходить обсервацию по прибытию.

Италия собирается открывать границы для туристов

Италия собирается открывать границы для туристов

В первую очередь границы откроют для граждан ЕС, Шенгенской зоны, Монако и Швейцарии. Люди, которые не входят в этот список, смогут попасть в Италию только с 15 июня – и то, если не начнется рост количества заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Италии разрешили открыться всем барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты с 18 мая – на две недели раньше запланированного срока.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
граница вирус
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