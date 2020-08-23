Италия отказалась ввести тотальный карантин, несмотря на рост заболевших COVID-19

Власти Италии не рассматривают введение тотального карантина в качестве средства борьбы с коронавирусом.

Как заявил изданию La Stampa министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, новой изоляции в стране не будет.

Он указал, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с февралем и мартом, когда отслеживание заражений коронавирусом и изоляция заболевших была затруднена.

"Я настроен оптимистично, хотя и осторожен. Наша национальная система здравоохранения стала намного сильнее", – сказал министр.

Ранее в Минздраве Италии отмечали, что хотя общенациональный карантин не присутствует среди возможных вариантов реагирования на ситуацию, но ограничительные меры могут вводиться в отдельных районах в случае роста числа заболевших там.

По состоянию на 23 августа в Италии диагностировали 258 136 случаев коронавируса. Скончались 35 430 инфицированных, выздоровели 205 203 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже более трех недель в странах, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса – Франции, Германии, Испании, Италии – согласно официальной статистике наблюдается значительный рост числа новых инфицированных.