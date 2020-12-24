Италия объявила себя 'красной' зоной: в стране ввели тотальные ограничения

Накануне Рождества в Италии ввели строгий локдаун – действие на всей территории страны "красной" зоны с целью сдерживания заражения коронавирусом. Она предусматривает строгие ограничения на работу заведений и в целом передвижения граждан между регионами и провинциями.

Рождественские запреты вступают в силу 24 декабря и будут актуальными до 6 января, а после наступят "оранжевые" дни, пишет La Repubblica. Так, более строгие правила касаются праздников и накануне них: 24, 25, 26, 27 и 31 декабря, а также 1, 2, 3, 5 и 6 января. В то время как 28, 29, 30 декабря и 4 января ограничения немного ослабят.

Что предусматривают тотальные ограничения в Италии:

бары и рестораны будут закрыты до 6 января. В "оранжевые" дни до 18:00 можно будет заказать еду на вынос, но не потреблять ее в помещении;

магазины будут закрыты в "красные" дни, за исключением супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, газетных киосков, табачных изделий, прачечных, парикмахерских. Такие магазины будут открыты, даже внутри торговых центров, которые, однако, в большинстве своем будут закрыты. В "оранжевые" дни магазины будут работать до 21:00;

передвижение с 05:00 до 22:00 в "красные" дни разрешено только по причинам срочности, работы, даже в пределах своего муниципалитета, за исключением праздничных дней;

при выходе из дома жителям страны нужно иметь при себе документы и так называемый самосертификат на передвижение, чтобы показать или заполнить его в случае каких-либо проверок.

При этом разрешается:

индивидуальные занятия спортом;

физические нагрузки во всех открытых местах;

поездки в связи с важными потребностями – работа или по состоянию здоровья, но рекомендуется находиться ближе к дому;

с 24 декабря по 6 января граждане могут вернуться на место жительства, если по какой-то причине они находятся в другом регионе;

Правила посещения друзей или родственников во время праздников зависят от дней, места отправления и пункта назначения. Например, до 6 января запрещены любые передвижения, что предполагает выезд из региона проживания.

С 24 декабря по 6 января ограничения предусматривают:

в праздничные и предпраздничные дни (24, 25, 26, 27 и 31 декабря и 1, 2, 3, 5 и 6 января) можно будет один раз в день ездить в гости к родственникам или друзьям, даже в другие муниципалитеты, но всегда и только в пределах одного региона, с 05:00 до 22:00 и максимум до двух человек;

один человек или супруги, которые переезжают, по-прежнему смогут взять с собой детей до 14 лет (или других детей до 14 лет, над которыми те же люди осуществляют родительскую опеку) и инвалидов или несамостоятельных людей, которые живут с ними;

28, 29 и 30 декабря и 4 января можно будет свободно передвигаться в период с 05:00 до 22:00 в пределах муниципалитета, также можно будет посещать друзей и родственников в это время и в пределах территории;

в те же дни – один раз в день переехать в гости к родственникам или друзьям в другой муниципалитет, кроме своего, но всегда и только в пределах того же региона, 05:00 до 22:00 и в пределах максимального лимита до двух человек плюс дети;

28, 29, 30 декабря и 4 января лица, проживающие в муниципалитете с населением до 5000 человек, могут свободно перемещаться между 05:00 до 22:00 часами в пределах 30 километров от границы их муниципалитета, но с запретом на переезд в столицы провинций. Также можно будет посещать друзей и родственников в это время и в территориальных областях.

В случае нарушения самых строгих запретов на поездки, предусмотренных во время предстоящих праздников, в Италии все еще применяется обычная административная санкция – от €400 до €1000. Штраф может быть увеличен втрое, если нарушение происходит из-за использования транспортного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL: