Италия объявила локдаун на Новый год и Рождество

Правительство Италии объявило общенациональный локдаун в стране во время рождественских и новогодних праздников – с 24 декабря по 6 января.

Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, передает The Local. Таким образом, на территории всей страны будут действовать ограничения "красной зоны", как это было в марте.

В Италии в это время будет запрещено:

выходить из дома без необходимости,

выезжать из своего региона,

работать магазинам (кроме продуктовых и аптек),

работать барам и ресторанам (кроме обслуживания на вынос).

При этом останутся открытыми парикмахерские.

Также некоторые послабления возможны с 28 по 30 декабря и 4 января. Так, магазинам могут разрешить работать до 21:00, а жителям – покидать город постоянного проживания, однако все перемещения должны быть оправданными.

Конте призвал итальянцев провести праздники дома с членами семьи. "Государство не может контролировать, что происходит в домах, но наши меры направлены на максимальное ограничение передвижений", – пояснил он.

Премьер также отметил, что, принимая данные меры, правительство руководствовалось выводами специалистов, которые предупреждают о риске роста заражений.

По данным на 18 декабря, в Италии зафиксировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом. В то же время вылечились 1,2 млн пациентов и почти 68 тысяч скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Италии. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 декабря по 17 января общенациональный карантин объявлен в Польше. В стране даже введут комендантский час – с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Также ввели карантин в Швеции, где с начала пандемии жестких ограничений не было.