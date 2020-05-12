Италия неожиданно ускорила выход из карантина: откроют бары и рестораны

Власти Италии разрешили открыться всем барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты с 18 мая – на две недели раньше запланированного срока.

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Как сообщает ANSA, такое решение приняло правительство премьер-министра Италии Джузеппе Конте, согласившись с требованиями итальянских регионов об ускорении второй фазы чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.

Карантин в Италии

В результате региональные правительства могут дать согласие на открытие вышеперечисленных заведений с 18 мая, а не с 1 июня, как ожидалось изначально.

Вместе с тем подчеркивается, что центральное правительство Италии сможет вмешаться и внести свои коррективы, если произойдет новая вспышка COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в свою очередь правительство Чехии решило отменить повсеместный масочный режим на территории страны, начиная с 25 мая, а также открыть все рестораны, зоопарки и замки для посещений.

Напомним, в отчете Имперского колледжа Лондона опасаются, что в Италии может произойти вторая волна заражения и летальных случаев COVID-19 из-за того, что страна начала ослаблять карантин.

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