Главная Новости
12 мая • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Италия неожиданно ускорила выход из карантина: откроют бары и рестораны

2.5т
Читать материал на украинском

Власти Италии разрешили открыться всем барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты с 18 мая – на две недели раньше запланированного срока.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает ANSA, такое решение приняло правительство премьер-министра Италии Джузеппе Конте, согласившись с требованиями итальянских регионов об ускорении второй фазы чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.

Карантин в Италии

Карантин в Италии

В результате региональные правительства могут дать согласие на открытие вышеперечисленных заведений с 18 мая, а не с 1 июня, как ожидалось изначально.

Вместе с тем подчеркивается, что центральное правительство Италии сможет вмешаться и внести свои коррективы, если произойдет новая вспышка COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги