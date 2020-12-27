Италия начала вакцинацию против коронавируса из медиков

В Италии 27 декабря вакцинировали против коронавируса первых жителей. Это произошло спустя почти 10 месяцев после обнаружения в стране случаев заражения COVID-19 и долгого времени борьбы с пандемией.

Прививку вакциной от Pfizer и BioNTech сделали трем медицинским работникам римской больницы Спалланцани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление комиссара по эпидемии Доменико Аркури.

"Вакцинация прошла очень хорошо, и это был волнующий исторический момент. Это начало конца, и я надеюсь стать первой в этом из более чем 60 миллионов итальянцев", – поделилась 29-летняя медсестра Клаудия Аливернини.

В четверг, 24 декабря, Италия стала восьмой страной в мире, в которой официально зарегистрировали более двух миллионов случаев коронавируса. Эта болезнь также унесла жизни более 71,6 тысячи человек, что является самым высоким показателем в Европе и пятым по величине в мире. Вместе с тем примерно 1,4 итальянцев уже побороли недуг.

Отмечается, что вакцинация для населения страны будет бесплатной, а медицинские работники и пожилые люди станут первыми, кому будет предложена добровольная прививка.

Первые медсестры, которые получили прививки против COVID-19 в Риме

Министерство здравоохранения заявило, что 9750 доз уже доставлено в Италию, и еще 470 000 должны прибыть на следующей неделе.

Чтобы помочь распространению препарата, на городских площадях по всей стране появятся временные медицинские павильоны, работающие на солнечной энергии и имеют вид пятилепесткового цветка примулы (символ весны).

Напомним, что в странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза.

В Италии количество заражений COVID-19 превысило 2 млн

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