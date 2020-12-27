Италия начала вакцинацию против коронавируса из медиков
В Италии 27 декабря вакцинировали против коронавируса первых жителей. Это произошло спустя почти 10 месяцев после обнаружения в стране случаев заражения COVID-19 и долгого времени борьбы с пандемией.
Прививку вакциной от Pfizer и BioNTech сделали трем медицинским работникам римской больницы Спалланцани. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление комиссара по эпидемии Доменико Аркури.
"Вакцинация прошла очень хорошо, и это был волнующий исторический момент. Это начало конца, и я надеюсь стать первой в этом из более чем 60 миллионов итальянцев", – поделилась 29-летняя медсестра Клаудия Аливернини.
В четверг, 24 декабря, Италия стала восьмой страной в мире, в которой официально зарегистрировали более двух миллионов случаев коронавируса. Эта болезнь также унесла жизни более 71,6 тысячи человек, что является самым высоким показателем в Европе и пятым по величине в мире. Вместе с тем примерно 1,4 итальянцев уже побороли недуг.
Отмечается, что вакцинация для населения страны будет бесплатной, а медицинские работники и пожилые люди станут первыми, кому будет предложена добровольная прививка.
Министерство здравоохранения заявило, что 9750 доз уже доставлено в Италию, и еще 470 000 должны прибыть на следующей неделе.
Чтобы помочь распространению препарата, на городских площадях по всей стране появятся временные медицинские павильоны, работающие на солнечной энергии и имеют вид пятилепесткового цветка примулы (символ весны).
Напомним, что в странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 декабря в Италии количество летальных случаев среди инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 70 тысяч, что стало самым высоким показателем смертности в Европе.
В Италии родственники умерших от COVID-19 потребовали от власти 100 млн евро компенсации.
Накануне Рождества Италия объявила себя "красной" зоной с целью сдерживания распространения коронавируса. В стране ввели строгие ограничения на работу заведений и в целом передвижения граждан между регионами и провинциями.