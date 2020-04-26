Италия начала побеждать коронавирус: появилась стабильная позитивная динамика

В Италии в очередной раз зафиксировали рекордно низкое для страны количество новых заражений коронавирусом – за последние сутки там прибавилось 2357 больных COVID-19.

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Это свидетельствует об уменьшении заболеваемости уже пятый день подряд. Об этом со ссылкой на местный Минздрав сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в стране количество инфицированных 25 апреля меньше, чем накануне – 3021 и еще днем ранее – 2646. Кроме этого, за сутки там выздоровели 2622 человек, при этом 415 – умерли.

Италия начала побеждать коронавирус

Правда, количество активных инфицированных, которые сейчас имеют положительный результат теста на COVID-19, снизилось еще на тысячу, по сравнению с предыдущим днем. Сейчас это 105 847 больных, тогда как вчера утром было 106 848..

Известно, что в итальянских больницах все еще находятся 21 533 пациентов, из них 2102 – в отделениях интенсивной терапии, но это на 71 меньше, чем 25 апреля.

Всего с начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 195 351 случай инфицирования коронавирусом, из которых 26 384 больных умерли и 63 120 – выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не станет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года.