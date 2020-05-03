Италия на пороге отмены карантина: что сейчас происходит в поглощенной коронавирусом стране

С 4 мая власти Италии снимают ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Местные жители смогут гулять в парках, встречаться с родными, но при этом обязательно соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

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Ближе к лету в стране возобновят работу ресторанов и салонов красоты. Что сейчас происходит в поглощенной коронавирусом стране – в материале OBOZREVATEL.

Коронавирус в Италии

По состоянию на 3 мая в Италии зарегистрировано 209 328 зараженных коронавирусом. Вылечиться от заболевания удалось 79 914 пациентам, 28 710 человек скончались. Так, число жертв в Италии и Великобритании почти сравнялось. Там зарегистрировано 28 131 смертей.

За последние сутки в стране зафиксировали 1 900 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому снимать карантинные ограничения в Италии будут осторожно и постепенно. Так, в Милане разрабатывают специальный проект о жизни после коронавируса. Для этого на сайте мэра предлагают свои идеи все желающие.

Кроме того, на некоторых участках дорог в городе планируют значительно снизить скорость движения транспорта. Это сделают для того, чтобы владельцы ресторанов могли спокойно расставлять столики на улице и не нарушать социальную дистанцию.

Планируется, что летом пляжи в Италии будут открыты, местные жители смогут отдыхать там и купаться. При этом для безопасности все оборудование будет проходить дезинфекцию. Также там введут ограничительные меры, например, уменьшат количество шезлонгов и увеличат расстояния между ними. Для туристов Италия, вероятно, будет закрыта до конца 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL ранее, появилась статистика, сколько украинцев за рубежом заразились COVID-19.

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