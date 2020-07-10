Италия из-за COVID-19 запретила въезд из 13 стран: список

В Италии из-за пандемии коронавируса (COVID-19) ввели временный запрет на въезд из 13 стран, что не входят в Евросоюз.

С государствами приостановили прямое и непрямое авиасообщение, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Запрет коснулся, в том числе транзитного транспорта.

“В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы", – говорится в сообщении.

Запрещено въезжать в Италию людям, которые за последние 14 дней посещали: Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдавию, Оман, Панаму, Перу, Доминиканскую Республику.

Отмечается, что эти государства отсутствуют в так называемом "зеленом списке" ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии зафиксировали 193 новых случая заражения COVID-19, но в четырех регионах не обнаружили ни одного больного.