Истребители вместо авиабаз: Путин загнал Лукашенко в тупик

Беларусь решила закупать истребители Су-30СМ у РФ вместо размещения российской базы на своей территории.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, отметив, что изначально в этом процессе пробовали договориться с Россией, передает "Интерфакс".

"Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ", – пояснил он.

"Но это не одно и то же – размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", – отметил он.

По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.

Су-30СМ RT

"В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал командующий вооруженными силами, глава нашего государства. Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили", – подчеркнул Зась.

Летом 2017 года в Минобороны Беларуси заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов. 13 ноября 2019 года в Беларусь поступили первые два истребителя.

Отметим, российские власти неоднократно заявляли о том, что Россия готова открывать свои авиабазы в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения.

В свою очередь белорусские власти неоднократно подчеркивали, что не намерены размещать на территории республики иностранные военные базы, в том числе и из-за того, что это может стать источником напряженности в регионе.

При этом в Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта – 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером и призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые повернулись спиной к РФ.

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