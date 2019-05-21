ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Истребители США "сцепились" в небе с бомбардировщиками РФ: появились фото

5.2тЧитать материал на украинском

Силы противовоздушной обороны США перехватили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в районе Аляски.

Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны в Twitter. Уточняется, что в операции участвовали американские самолеты F-22 Stealth.

Как пишет CNN, российские стратегические самолеты приблизились на опасное расстояние к Соединенным Штатам и Канаде.

Новости
В Афганистане сбили бомбардировщик США: все погибли

Истребители США "сцепились" в небе с бомбардировщиками РФ: появились фото

twitter.com/NORADCommand

Они вошли в зону идентификации противовоздушной обороны, на расстоянии примерно 200 миль (320 км) от западного побережья Аляски.

Истребители США "сцепились" в небе с бомбардировщиками РФ: появились фото

twitter.com/NORADCommand

Известно, что перехваты были проведены двумя отдельными группами F-22, а система ранних предупреждений и управления E-3 обеспечила общее наблюдение за ситуацией.

Министерство обороны РФ подтвердило инцидент, заявив, что бомбардировщики Ту-95 совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотки, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта в России заявили, что перехватили стратегический бомбардировщик В-52 над Балтийским морем.

В конце февраля российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолёту радиотехнической разведки над Балтийским морем.

Тогда же американский самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора об открытом небе.

Ранее у границ России, неподалеку от Калининграда, а также возле украденного у Украины Крыма были замечены три самолета-разведчика США.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
США
Теги
Россиясамолетфотографии
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
7
Смешно
14
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Аляска это зона интересов России.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Яворский Сергей, Аляска - это арендованная США часть России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
У вислоухих снова перемога.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
обоз наркоманы сцепились только вы
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения