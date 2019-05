Истребители США "сцепились" в небе с бомбардировщиками РФ: появились фото

Силы противовоздушной обороны США перехватили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в районе Аляски.

Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны в Twitter. Уточняется, что в операции участвовали американские самолеты F-22 Stealth.

Как пишет CNN, российские стратегические самолеты приблизились на опасное расстояние к Соединенным Штатам и Канаде.

Они вошли в зону идентификации противовоздушной обороны, на расстоянии примерно 200 миль (320 км) от западного побережья Аляски.

Известно, что перехваты были проведены двумя отдельными группами F-22, а система ранних предупреждений и управления E-3 обеспечила общее наблюдение за ситуацией.

Министерство обороны РФ подтвердило инцидент, заявив, что бомбардировщики Ту-95 совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотки, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm