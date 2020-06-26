Истребители США перехватили военные самолеты России у Аляски

Американские истребители перехватили два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски.

Как сообщает The Washington Times со ссылкой на командующего штаба воздушной обороны Северной Америки NORAD генерала Терренса Дж. О'шонесси, это пятый инцидент такого рода в этом месяце в этом районе, а также девятый подобный инцидент у побережья Аляски или Канады в этом году.

По его словам, российские самолеты были идентифицированы как машины типа Ил-38, входящих в состав морского разведывательного патруля.

При этом нарушения воздушного пространства США или Канады не произошло.

Представитель NORAD Кэмерон Хиллер уточнил, что с тех пор, как Россия возобновила деятельность дальней авиации в 2007 году, в среднем было около семи перехватов на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня военно-воздушные силы Британии перехватили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.