Истребители России и США устроили опасный инцидент в небе: все детали

Российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем.

Такое заявление сделал Национальный центр управления обороной РФ, передает RT. "Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", — сказано в заявлении.

Отмечается, что истребители не допустили приближения к госгранице иностранных бомбардировщиков.

Су-27 "Утро.ру"

Россияне утверждают, что с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили семь полётов над Балтийским морем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта в России заявили, что перехватили стратегический бомбардировщик В-52 над Балтийским морем.

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