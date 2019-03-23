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Истребители России и США устроили опасный инцидент в небе: все детали

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Российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем.

Такое заявление сделал Национальный центр управления обороной РФ, передает RT. "Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", — сказано в заявлении.

Отмечается, что истребители не допустили приближения к госгранице иностранных бомбардировщиков.

Новости
Российский Су-27 внезапно устроил инцидент с бомбардировщиком ВВС США

Су-27

Су-27

"Утро.ру"

Россияне утверждают, что с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили семь полётов над Балтийским морем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта в России заявили, что перехватили стратегический бомбардировщик В-52 над Балтийским морем.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Со стороны США тоже участвовали ...истребители?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Гавнослопатыжрущая пидарусня от страха насрала в свои кацапские лосины, когда столкнулась с американским истребителем. Гы-гы-гы, кацапы-пидары, гы-гы-гы!
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, Очко играет в данном случае у амеров. Под крылами 52-го атомное оружие и дергаться ему в каких то виражах себе дороже. Енто касается и российских " медведей" когда они барражируют по своему боевому курсу и им мешают амеры или европейцы.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У пиндосов базу затопило))) это надр быть такими тупыми))) Задорнов*
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Михайлов Александр, а пидороссы гавно лопатами жрут, лишнехромосомные педерасты! Гы-гы-гы, кацапы-пидары, гы-гы-гы!
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