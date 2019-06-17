Истребители Путина "столкнулись" в небе с самолетами США

В российском Минобороны заявили, что истребители РФ Су-27 в понедельник, 17 июня, перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США.

Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной. Отмечается, что американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей.

Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ, а российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Су-27 Цензор.НЕТ

В-52Н k-politika.ru

Напомним, 11 июня российская авиация отчиталась, что ее истребитель Су-27 "поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы".

Ранее, 21 мая, Силы противовоздушной обороны США перехватили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в районе Аляски.

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