Истребители Путина "столкнулись" в небе с самолетами США

В российском Минобороны заявили, что истребители РФ Су-27 в понедельник, 17 июня, перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США.
Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной. Отмечается, что американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей.
Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ, а российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Иллюстрация. Су-27
Цензор.НЕТ
В-52Н
k-politika.ru
Напомним, 11 июня российская авиация отчиталась, что ее истребитель Су-27 "поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы".
Ранее, 21 мая, Силы противовоздушной обороны США перехватили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в районе Аляски.
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