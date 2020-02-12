Главная Новости
12 февраля • обновлено в 08:13
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Истребители НАТО "сцепились" с самолетами Путина в небе

5.2т
Читать материал на украинском

Истребители воздушной полиции НАТО в небе над странами Балтии дважды были вынуждены подниматься в воздух для индификациии и сопровождения военных самолетов России.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, это произошло в период со 2 по 9 февраля текущего года. Так, 4 февраля истребители были подняты по тревоге из-за летевшего с материковой части России в Калининградскую область военного самолета Ил-76.

Новости
Airbus представил прототип нового "зеленого" самолета. Фото, видео

Истребители НАТО "сцепились" с самолетами Путина в небе

Истребители НАТО "сцепились" с самолетами Путина в небе

Иллюстрация

Он якобы летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

7 февраля инцидент повторился с российским Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что российские военные самолеты "Су" обеспечивали безопасность главы РФ Владимира Путина во время визита в Сирию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российская военная угроза Холодная война между Западом и Россией
Место
Литва
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
20
26
Смешно
8
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хохлов Разум
Хохлов Разум
Индификация это что?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билам с обоза надо словарь русского языка читать перед написанием статей. Чтобы знать значения слов, которые пишут. ДБЛ!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
А сцепились та как?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги