Истребители воздушной полиции НАТО в небе над странами Балтии дважды были вынуждены подниматься в воздух для индификациии и сопровождения военных самолетов России.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, это произошло в период со 2 по 9 февраля текущего года. Так, 4 февраля истребители были подняты по тревоге из-за летевшего с материковой части России в Калининградскую область военного самолета Ил-76.

Истребители НАТО "сцепились" с самолетами Путина в небе Иллюстрация

Он якобы летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

7 февраля инцидент повторился с российским Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что российские военные самолеты "Су" обеспечивали безопасность главы РФ Владимира Путина во время визита в Сирию.

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