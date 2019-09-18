Истребители НАТО дерзко проучили самолеты Путина. Фотофакт

Военно-воздушные силы Бельгии над Балтийским морем перехватили четыре российских военных самолета.

Об этом в Twitter сообщает бельгийские ВВС, что входят в состав миссии воздушной полиции НАТО.

"Сегодня (17 сентября) два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Ту-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем", – сказано в сообщении.

Отмечается, что это был первый перехват российских самолетов, начиная с 3 сентября.

В сообщении подчеркнули, что Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с ядерным оружием. Его дальность полета составляет 12300 км, а максимальная скорость в два раза превышает скорость звука.

Добавим, что Военно-воздушные силы НАТО находятся в Эстонии, Латвии и Литве в порядке ротации согласно решению Совета Альянса 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами Альянса. В 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было принято решение продлить миссию ВВС в странах Балтии на неопределенное время. У самих стран Балтии нет собственных истребителей.

Перехват российских самолетов Twitter\ВВС Бельгии

Перехват российских самолетов Twitter\ВВС Бельгии

Перехват российских самолетов Twitter\ВВС Бельгии

Перехват российских самолетов Twitter\ВВС Бельгии

Как сообщал OBOZREVATEL, истребители США перехватили два бомбардировщика России в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.

Также истребители Великобритании перехватили военные самолеты России у своих границ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!