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8 октября • обновлено в 19:03
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Истребитель США упал в Германии: детали ЧП

1.7т Читать материал на украинском

В округе Трир-Саарбург на западе Германии (федеральная земля Рейнланд – Пфальц) во вторник, 8 октября, разбился самолет Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает Focus Online. Речь идет о F-16, который приписан к авиабазе Spangdahlem.

Отмечается, что инцидент произошел вдали от населенных пунктов рядом с указанной авиабазой ВВС США. Пилот катапультировался, его доставили в больницу.

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Истребитель США упал в Германии

Истребитель США упал в Германии

Военное обозрение

О характере его травм информации нет. Неизвестна также и причина катастрофы, однако полиция заявила об утечке керосина.

На место аварии прибыли спасательные службы. Территорию возле самолета временно перекрыли.

Как сообщалтOBOZREVATEL, ранее в американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F/A-18.

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Место
Германия
Теги
Авиакатастрофа самолет разбился самолет
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём ехидных комментов от нерабов. Ох и любят они глумится над падающими самолётами...
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Пигин Макс, ага,кушать то хоца,хто в долг потом хоть дасть?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пигин Макс, они любят глумиться только над "некошерный и литаками", а это самолёт... это кого надо самолет
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