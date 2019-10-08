Истребитель США упал в Германии: детали ЧП

В округе Трир-Саарбург на западе Германии (федеральная земля Рейнланд – Пфальц) во вторник, 8 октября, разбился самолет Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает Focus Online. Речь идет о F-16, который приписан к авиабазе Spangdahlem.

Отмечается, что инцидент произошел вдали от населенных пунктов рядом с указанной авиабазой ВВС США. Пилот катапультировался, его доставили в больницу.

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О характере его травм информации нет. Неизвестна также и причина катастрофы, однако полиция заявила об утечке керосина.

На место аварии прибыли спасательные службы. Территорию возле самолета временно перекрыли.

Update: Abgestürztes #Flugzeug ist vermutlich ein Militärflugzeug. Bitte den Bereich #Zemmer-Rodt weiträumig umfahren, um die Einsatzkräfte und die Rettungsmaßnahmen nicht zu behindern. Vor Ort sind mehrere Straßen gesperrt, bitte meidet die Absturzstelle. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) October 8, 2019

Как сообщалтOBOZREVATEL, ранее в американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F/A-18.

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