Истребитель США рухнул в океан: фото и видео трагического падения

Самолет военно-воздушных сил США рухнул в воду около острова Оаху.

Так, истребитель Hawker Hunter потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу, сообщает Hawaii News Now.

47-летний пилот успел катапультироваться. На данный момент его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Был ли кто-то еще на борту, пока неизвестно. Причины катастрофы расследуются.

Полет проходил в рамках военных учений "Страж Алоха" (Sentry Aloha).

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в США рухнул сверхзвуковой истребитель ВВС США T-38C Talon. Один из пилотов погиб.