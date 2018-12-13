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Истребитель США рухнул в океан: фото и видео трагического падения

1.8тЧитать материал на украинском

Самолет военно-воздушных сил США рухнул в воду около острова Оаху.

Так, истребитель Hawker Hunter потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу, сообщает Hawaii News Now.

47-летний пилот успел катапультироваться. На данный момент его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Был ли кто-то еще на борту, пока неизвестно. Причины катастрофы расследуются.

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Истребитель США рухнул в океан: фото и видео трагического падения
Истребитель США рухнул в океан: фото и видео трагического падения
Истребитель США рухнул в океан: фото и видео трагического падения

Полет проходил в рамках военных учений "Страж Алоха" (Sentry Aloha).

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в США рухнул сверхзвуковой истребитель ВВС США T-38C Talon. Один из пилотов погиб.

Место
США
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