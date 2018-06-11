С истребителем США случилось ЧП близ Японии: подробности

Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе южного японского острова Окинава.

Такую информацию обнародовало командование японской базы Наха, передает "Киодо". Пилот успел катапультировать и сейчас ему ничего не угрожает.

Как сообщается, истребитель вылетел с базы ВВС США Кадэна на Окинаве. Он упал в море в 80 километрах от города Наха. Предположительно, крушение произошло вскоре после взлета.

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