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С истребителем США случилось ЧП близ Японии: подробности

3.4тЧитать новость на украинском

Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе южного японского острова Окинава.

Такую информацию обнародовало командование японской базы Наха, передает "Киодо". Пилот успел катапультировать и сейчас ему ничего не угрожает.

Как сообщается, истребитель вылетел с базы ВВС США Кадэна на Окинаве. Он упал в море в 80 километрах от города Наха. Предположительно, крушение произошло вскоре после взлета.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ночь на 10 июня украинский самолет нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести воздушные силы этой страны в боевую готовность.

Место
Япония
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