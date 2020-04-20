Истребитель РФ устроил стычку в небе с самолетом США: момент попал на видео

Тимур Григоренко Мир 08:23, 20.04.2020 Обновлено: 08:24, 20.04.2020

Российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

Инцидент произошел 19 апреля над Средиземным морем, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Американские военные отметили, что Су-35 в течение 100 минут дважды перехватывали самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над морем. Первый перехват был назван безопасным и профессиональным.

Истребитель Су-35

Второй маневр, по данным ВМС США, был более опасным. Сообщается, что Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (меньше 8 метров). Из-за такого близкого сближения произошла турбулентность и выхлоп реактивного двигателя американского P-8A Poseidon.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский истребитель Су-35, проделал маневр в 8 метрах перед американским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

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Мир

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