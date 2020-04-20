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20 апреля • обновлено в 08:57
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Истребитель РФ устроил стычку в небе с самолетом США: момент попал на видео

5.5т
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Российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

Инцидент произошел 19 апреля над Средиземным морем, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Американские военные отметили, что Су-35 в течение 100 минут дважды перехватывали самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над морем. Первый перехват был назван безопасным и профессиональным.

Истребитель Су-35

Истребитель Су-35

Второй маневр, по данным ВМС США, был более опасным. Сообщается, что Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (меньше 8 метров). Из-за такого близкого сближения произошла турбулентность и выхлоп реактивного двигателя американского P-8A Poseidon.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский истребитель Су-35, проделал маневр в 8 метрах перед американским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
самолет
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злой укр
злой укр
опять пендосам пришлось памперсы менять.ох уж эти русские!МОЛОДЦЫ!!!!!!!
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0
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Wick John
Wick John
Свиньи отравьте хозяевам гум помощь в виде памперсов
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1
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hunt andres
hunt andres
Было уже на прошлой неделе.
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Wick John
Wick John
hunt andres, свиньи переживают за своих хозяев вот и пишут повторно
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