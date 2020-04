Истребитель РФ устроил стычку в небе с самолетом США: момент попал на видео

Российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

Инцидент произошел 19 апреля над Средиземным морем, сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Американские военные отметили, что Су-35 в течение 100 минут дважды перехватывали самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над морем. Первый перехват был назван безопасным и профессиональным.

Второй маневр, по данным ВМС США, был более опасным. Сообщается, что Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (меньше 8 метров). Из-за такого близкого сближения произошла турбулентность и выхлоп реактивного двигателя американского P-8A Poseidon.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi