"Истошное хамство": Захарова увидела "мировую антироссийскую кампанию"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в связи с расследованием отравления бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля на Западе якобы началась "мировая антироссийская кампания".

"Сегодня русофил Борис Джонсон (министр иностранных дел Великобритании. - Ред.) опубликовал статью, в которой увязал президентские выборы в России и происшествие в Солсбери. Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии", – написала Захарова.

По ее словам, у Джонсона нет фактов, а "штурмом очередного дна" он якобы пытается спасти честь премьер-министра Терезы Мэй.

"Спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а , по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф "секретно", – написала представитель МИД РФ.

Вторым пунктом Захарова назвала "придумывание мотива России".

"Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было - значит, надо выдумать. Заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию проишествия. Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль. Без палочек и запятых. Ноль", – добавила она.

По словам Захаровой, эта статья и "другое истошное хамство" необходимы правящей элите.

"Ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Много месяцев - именно так, дословно. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться месяцы? А вот и мнение Организации по запрещению химического оружия сегодня обнародовано: на анализ вещества уйдет не менее трех недель. Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов", – написала она.

Кроме того, по ее словам, эксперты считают, что эта история – "многоходовка".

"С одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании; с другой - возможность манипулировать Терезой Мэй. Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков. От одного их слова, да что там - от одной их утечки будет зависеть ее политическая судьба. Так что, эти информационные атаки официального Лондона объяснимы - заигрались, заврались и влипли. Соответственно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтам", – подчеркнула Захарова.

Она также обвинила британского премьера в покушение на грязные деньги русских.

"Прачечные услуги всегда давали стабильный доход Лондону, который никогда не интересовался их происхождением. Напомню, более 40 человек так и не выдано по запросу России, а от какого-либо сотрудничества по линии правоохранительных органов Лондон давно самоустранился. Что пошло не так? Возможно, ответ надо искать в колоссальных финансовых потерях от"брекзита", дыры от которых предстоит латать? Экспроприация собственности российских граждан в Великобритании, на что активно намекала Тереза Мэй, как представляется многим аналитикам, может стать чудесным выходом из непростой ситуации", – заявила Захарова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Скотланд-Ярд не нашел связи между убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и отравлением Скрипаля.