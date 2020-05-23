В день, когда лента фейсбука похожа на помойную яму, хочется рассказывать истории, которые возвращают веру в человечество.

На фото - памятник индианскому племени Чокто в Мидлтоне, Ирландия.

В 1845-49 годы в Ирландии был Великий голод, от которого погибло по разным подсчетам от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Ирландцы просили о любой помощи весь мир и вот весть о голоде дошла до индейцев Чокто. Они хорошо знали, что такое страдания - незадолго до этого более 60 тысяч коренных жителей Америки были принудительно переселены со своих родных земель. Путь, которой они преодолевали назывался "дорогой слез", огромное количество людей умирали на ней от голода и лишений.

Чокто решили помочь Ирландии, далекой стране, о которой совсем ничего не знали. Они собрали все, что смогли - 170 долларов. По нынешним деньгам это около 5000 долларов. Маленькая сумма для целого государства, огромная для племени, едва сводившего концы с концами.

И вот в мае 2020 журналистка The Irish Times Наоми О’Лири увидела в твиттере новость о том, что племя Чокто нуждается в помощи. Из-за отсутствия условий, хронических болезней, плохой медицины Чокто драматически пострадали от коронавируса. Наоми О’Лири написала об этом и напомнила, какую помощь 173 года назад индейцы оказали ее стране.

За считанные дни в фонд поддержки племени Чокто были собраны более 4 миллионов долларов. Три из них отправили ирландцы.

Если сегодня у вас плохой день, закройте комментарии, которые состоят из ненависти и нетерпимости. Откройте комментарии к пожертвованиям племени Чокто. Вы увидите там слова, от которых ком в горле.

Много лет назад вы помогли нам. Теперь наш черед.

Возможно, ваши предки спасли моих предков и поэтому я родился.

Для нас большая честь отплатить добром.

Спасибо, что спасли моих братьев полтора столетия назад.

Ирландия помнит с благодарностью.

Помнит с благодарностью... Когда я читаю эти слова, я думаю о том, как важно сохранять память о добре. Как важно сохранять внутренний свет. Как важно оставаться человеком. Даже в самые темные времена. Особенно в самые темные времена.

Побережем друг друга, дорогие. Рассвет близко.

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