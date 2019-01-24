Японии отдадут ''русские земли''? Путин хочет выгодно ''продать'' Курилы

Территориальный конфликт России и Японии за Южные Курилы – далек до завершения, однако переговоры вошли в активную фазу. Вероятно, Москва и Токио находятся на этапе торгов.

Чего добивается президент России Владимир Путин, уступит ли Япония и с чего начался спор между странами – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В последние месяцы наблюдается прорыв в вопросе возможной передачи Японии нескольких Курильских островов, однако переговоры могут затянуться на неопределенное время.

Президент РФ Владимир Путин хочет выторговать у Токио "нечто весомое".

Однако передача "русских земель" может ударить по рейтингу главы Кремля.

Что будет с Курилами

Лишь в октябре 2018 года премьер Японии Синдзо Абэ заявил о новой эре в двухсторонних отношениях с Россией, и сказал, что Токио собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Москвой и заключить мирный договор.

Об активизации переговоров на основе декларации 1956 года Путин и Абэ договорились в ходе встречи на полях саммита АСЕАН в Сингапуре 14 ноября. Затем на встрече в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 1 декабря лидеры двух стран объявили о создании нового формата по мирному договору, курировать работу которого поручили министрам иностранных дел.

Синдзо Абе и Владимир Путин

На последней встрече 22 января 2019 году Абэ и Путин проговорили несколько часов, договорились ли лидеры двух стран о чем-то конкретном – неизвестно. Но судя по заявлениям в ходе пресс-конференции, вопрос Курил может затянуться на неопределенное время.

"Это не такая простая проблема, которую можно решить сразу по итогам нескольких переговоров", – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, комментируя встречу Абэ и Путина.

Следующие переговоры по мирному договоры, возможно, пройдут в Мюнхене на уровне глав МИД в феврале. А следующая встреча президентов Японии и России произойдет не раньше 28-29 июня, на полях саммита G20 в Осаке.

И все же в последние несколько месяцев действительно наблюдается прорыв в вопросе о возможной передаче Японии нескольких островов Южных Курил. Главы обеих стран трижды обсуждали эту тему при личных встречах, проводилась также встреча на уровне глав МИД Японии и России. Почему же вопрос до сих пор не может решится, ответ один – ведутся торги. Путин не собирается за просто так отдавать территории, ему нужно добиться от Японии определенных обещаний, которые станут для Кремля гораздо более весомыми, чем пару островов на Дальнем Востоке.

Жизнь на южных курилах, 2017 год Фото: Сергей Анашкевич

"Эти два острова имеют значения только потоками миграции рыбы. Эта скала – как у Украины был спорный с Румынией остров Змеиный, который имел значение только для территориальных вод, чтобы потом добывать там нефть и газ. Для России это то же самое. Никто там не живет, военного значения нет, но земля лишней не бывает. Я думаю, что исторически вопрос будет решен компромиссом – из четырех островов два маленьких отдадут Японии, а два больших останутся за Россией", – объяснил в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Смотрите видео по теме:

"Вопрос в том, что Путин хочет что-то выторговать за это, он хочет иметь Японию союзником против западных санкций", – подчеркнул он.

Новости Москва меняет войну в Приазовье на Курилы

По его мнению, именно в этом направлении ведутся торги, ведь Япония действительно сможет прорвать санкционную блокаду. Единственное, что тут все накладывается на чисто японский национальный характер.

"Самураи – люди негибкие. Добиться от Абэ слов "компромисс" или "размен" сложно. Абэ скажет: "Вы сначала отдайте острова, а потом будем говорить", – отметил Пономарев.

А вот по мнению российского журналиста Александра Рыклина, желание Путина ослабить санкционное давление с помощью Японии, не представляется возможным, так как Токио не станет ругаться с США.

"Подписание мирного договора с Японией – это прекрасно, но как по мне, это просто слова. Чем сейчас японцы могут прельстить российское руководство, мне не очень понятно. Они не могут послабить санкционное давление. Да, они могут инвестировать в Россию, но и то, нужно понимать, что эти инвестиции будут серьезно ограничены санкционной политикой США, и японцы вряд ли пойдут на серьезный конфликт с Америкой по вопросу отношений с Россией", – сказал в комментарии OBOZREVATEL россиянин, отметив, что скептически относится к перспективам какого-то ближайшего урегулирования вопроса по Курилам.

В этом смысле наиболее оптимистически смотрит на ситуацию российская оппозиционерка Ольга Курносова, которая считает, что Россия действительно близка к подписанию мирного договора и передачи островов Японии.

"Переговоры длились 3 часа, это очень много, и это говорит о том, что все же стороны хотят продвинутся в этом вопросе. Сейчас достаточно трудно сказать, кто именно является ступором, кто пообещал больше, чем готов сделать, но одно мы можем сказать точно – уже намечена следующая дата переговоров, и вероятность того, что мирный договор будет заключен, остается", – заявила она в комментарии OBOZREVATEL.

Единственное, что может помешать заключению договора, как говорит россиянка, – это низкий рейтинг Владимира Путина, по которому дополнительно может ударить решение о передачи "русских земель" другому государству.

Владимир Путин

"Сейчас Кремлю очень сложно заявить своему "ядерному" электорату, что они таки эти острова будут передавать. Соответственно нужно разворачивать пропагандистскую машину. Понять то, что момент подписания договора приближается, мы сможем из того, что вдруг у Соловьева (российский телеведущий и пропагандист Кремля Владимир Соловьев. – Ред.) начнут говорить: "А что это за острова такие? Это вообще каменная гряда, и почему мы из-за них ломаем копья?".

Курносова уверена, что мирный договор будет подписан уже в этом году: "Куда ж откладывать? Если что-то такое и делать, то как раз сейчас, потому что если это не понравится его избирателям, Путин успел отыграть все назад".

С чего начался конфликт

Первая информация о Курильских островах была получена японцами в ходе экспедиции 1635-1637 гг. Россияне же впервые попали на эту территорию только в 1697 году. В 1786 году указом Екатерины II Курильские острова были включены в состав Российской империи.

В 1855 году Японии и России удалось договорится о том, что первая получает в свои владения Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды, а второй достались остальные острова Курил. При этом Сахалин был объявлен совместной территорией. Однако в будущем этот статус привел к многочисленным конфликтам, которые были разрешены в 1875 году с подписанием Санкт-Петербургского договора об обмене территориями. С тех пор Курилы отошли Японии, а Сахалин закрепился за Россией.

Последующие территориальные изменения последовали в 1905 году, когда по итогам русско-японской войны и проигрыша России, Японии перешла еще и часть Сахалина.

Сорок лет эти территории находились под управлением Токио, но судьбу Курильского архипелага и Сахалина решила Вторая мировая война. В 1945 году Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации, согласно которой ее суверенитет сохранялся только над островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо. В 1946 году Курилы были включены в состав СССР, вследствие чего из островов были депортированы около 17 тыс. японцев.

bbc

В 1951 году Япония подписала мирный договор с антигитлеровской коалицией, однако Советский Союз отказался ставить под этим документом свою подпись. Одной из причин было то, что в договор не были включены положения, фиксирующие принадлежность Курил и Сахалина к России.

Премьер-министр Японии Сигэру Есида подписывает Сан-Францисский мирный договор в 1951 году

Позже, в 1956 году, СССР и Япония все же подписали совместную декларацию, которая фактически означала окончание войны между странами. Также декларация предполагала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между странами. Итуруп и Кушнаир оставались за СССР.

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Мирный договор страны так и не заключили из-за конфликта между Союзом и США. Дело в том, что в 1960 году японское правительство подписало с США договор о безопасности, который предусматривал сохранение американского военного присутствия на японской территории. В ответ СССР заявил, что будет рассматривать передачу Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного договора и вывода из Японии иностранных войск.

С тех пор история с территориальной принадлежностью Курил заглохла практически до распада Советского Союза.

bbc

В последние года существования СССР его первый и последний президент Михаил Горбачев поднял тему территориального спора между Союзом и Японией. После своего визита в страну восходящего Солнца Горбачев заявил о намерении сторон нормализировать двухсторонние отношения.

Тенденцию к дружбе и решению о принадлежности Курил продолжил и первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, что было заложено в Токийской декларации, подписанной по итогам переговоров главы России и премьер-министром Японии Морихиро Хосокавой в 1993 году.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.