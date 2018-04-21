"Можно жить на зарплату": о жизни украинки в стране "вечной весны"

Алла Теплюк из Славянска уже 5-й год живет в Эквадоре. Именно туда давно эмигрировали ее родители. В то время девушка работала на нескольких работах, оставаясь в Украине. Желание быть вместе с родными победило и после долгой разлуки семья вместе.

Алла продолжает заниматься любимым делом - тренирует детей спортивным бальным танцам. Также девушка организовывает тематические благотворительные вечера и собранные деньги отправляет в Украину для покупки подарков в детские дома.

О том, на кого перекладывают ответственность местные, почему не стоит связываться с русскими и каких украинских продуктов все таки не хватает в райской стране - в эксклюзивном рассказе “Обозревателю”.

История переезда

Я приехала к родителям в Эквадор, когда мне было 25 лет - ровно 5 лет назад. В Украине училась в Славянском педагогическом университете. Последние годы работала на нескольких работах сразу, без выходных: в группе продленного дня в школе, преподавателем танцев, танцовщицей в шоу балете, мыла пол в этой же школе танцев по утрам.

Куэнка - культурная столица Эквадора

Как мои родители попали в Эквадор? Они эмигрировали 16 лет назад. Потому что жизнь была очень сложная... Бежишь, как белка в колесе... Но никуда не добегаешь, все на месте. Они устали от этого круга и однажды отец, изучая информацию об эмиграции в разные страны, заинтересовался возможностью переезда в Эквадор. Он рискнул и без знания языка поехал...

Я приехала только в 2013 году. В Эквадоре безвизовый въезд. Туристическую визу ставят на въезде. И уже в стране можно сделать документы. Советую не обращаться к посредникам, особенно русскоговорящим. К сожалению, с русскими только горький опыт: обман, воровство, невыполненные обещания и даже покушение на жизнь. Это очень опасно здесь - иметь дело с так называемыми "нашими". Тем более, что все процедуры здесь не такие сложные, как в Украине. Вполне можно сделать все самому, даже используя разговорник! Целее будете и вы, и ваши финансы.

Первые впечатления и ощущения

Когда я вышла из аэропорта в городе Гуаякиль, была ночь… Очень жарко, душно и влажно. Все светилось яркими огнями. Пальмы, люди, суета… Но красиво и чисто, отличные дороги. Очень не похоже на Украину.

С утра проснулась уже в другой провинции, за городом, на берегу Тихого океана. Красота, яркая природа, буйная растительность, пение птиц, шум волн, свежий бриз и горячее солнце. Неописуемой красоты закаты, цветы, горы, деревья, водопады, сказочные животные! Рай для художников, фотографов и других ценителей красоты!

Местное население

Люди улыбчивые, добрые, открытые, всегда рады помочь… Нет хмурых и недовольных в автобусах. Когда хочется, они поют в автобусах или на улице и не стесняются этого… Одеваются так, как им нравится. Не смотря на фигуру, недостатки… Одеваются ярко и в основном в облегающее. Это картина на побережье. В горах, в столице Кито или культурной столице Куэнке - иначе. Другие люди, обычаи, пища и даже климат… Здесь несколько климатических зон. Эквадор - страна контрастов.

Местные могут жить в невзрачном домике из бамбука, но ездить на дорогой тачке. Часто можно увидеть старушек за рулем хороших машин. Или в полуразвалившимся доме - плазменный телевизор за 5 тысяч долларов. Денежная единица в Эквадоре - доллар США, что очень удобно.

Эквадорцы народ очень расслабленный, неспешный. Есть выражение: "Эквадор - страна завтрашнего дня". Вот это прямо в точку. Они всегда кормят обещаниями и откладывают все на завтра, а завтра никогда не наступает. На побережье, где я живу, люди более расслабленные, необязательные, непунктуальные...

Парк игуан в Гуаякиле. Такие красавчики живут и в нашем домашнем саду.

Они любят перекладывать ответственность за свои поступки или решения, например, на Бога. Часто употребляя такую фразу, как: "Если Бог мне позволит, то я приеду на занятия" или "Если Бог мне позволит, я приеду и куплю эту вещь". Таким образом, всегда оставляя для себя возможность не выполнить то, о чем договорились с кем-либо. В горах они лучше воспитаны, более серьезные, обязательны, пунктуальны и собраны.

Национальный парк Кахас - Куэнка

За 5 лет жизни здесь я имела возможность общаться, дружить и работать с разными людьми из разных стран. Мы живем в районе, где очень много американцев. Довелось побывать в различных сложных ситуациях… Протесты, защита нашего жилья и района, борьба с беззаконием, остановка различных безумных и опасных проектов, помощь нуждающимся и т.д. Хочу отметить, что в большинстве своем американцы из США, которые живут здесь - очень холодные, закрытые, думающие только о себе и считающие себя самыми умными и великими людьми, что очень похоже на русских.

Только в отличие от русских, американцам есть чем гордиться. Кстати, пьют американцы, канадцы и австралийцы тоже очень много. В то время как эквадорцы больше похожи на нас, украинцев: открытые, теплые, готовые помочь, небезразличные. Кстати, местные практически не пьют.

Улицы Кито, столица. Здесь прохладнее, чем у нас на побережье Другая климатическая зона. Город расположен в горах, рядом с вулканами

Цены

Скорее всего, цены примерно одинаковые, как и в Украине. Только вот на зарплату здесь можно жить, а в Украине - нет. Минимальная заработная плата в Эквадоре 380 долларов в месяц. Учитель в школе получает от 800 долларов в месяц, а у меня в Украине была 100 в месяц и квартплата 150. Как жить - не понятно!

При этом работа здесь не стрессовая. Нет вечно недовольного завуча, дышащего тебе в спину, или поурочных планов, или ремонтов школы в каникулярное время.

По Эквадору разные цены на аренду жилья, продукты и другие нужды. В горах нужно тратиться на теплую одежду и таблетки от гриппа… А на побережье нужны только футболка и шорты.

Медицинское обслуживание будет дороже в столице, чем в небольшом городе на побережье. Запломбировать зуб в Кито - $70, а на побережье - $25. Но это не значит, что все на побережье очень дешево. Есть свои растраты и тут. Например, бриз убивает все металлическое очень быстро, ржавчина образуется моментально, жучки и термиты поедают древесину, и все компьютеры, кондиционеры, стиральные машины очень быстро выходят из строя, детали окисляются.

Водительское удостоверение

Украинское водительское удостоверение не обмениваются. Нужно заново проходить процедуру получения местных прав. Этот экзамен повторяется каждые 5 лет. Стоит около 200 долларов.

Еда

Кухня вкусная на побережье, в горах - не очень. На берегу: морепродукты и курица, фрукты и соки, севиче (холодный кислый суп с креветками, рыбой или ассорти из морепродуктов). Не все нам знакомые продукты можно здесь найти. Например, нет гречки, нет вкусного домашнего хлеба, пельменей, вареников, укропа, вишни, малины, нормальной соды или ванили. Но здесь есть много других продуктов, овощей и фруктов, очень вкусных и полезных для здоровья.

Бананы на рынках тут очень вкусные, есть много разных сортов, в то время как бананы из супермаркетов такие же безвкусные, как те, что экспортируют в Украину. А яблоки наоборот… Их в Эквадор везут из Чили, и они на вкус как трава. Соки натуральные, особенно приготовленные дома, очень вкусные. А вот в тетрапаках в супермаркете - синтетические, невкусные, как и хлеб. В США тоже хлеб какой-то жуткий, сплошная синтетика. Это касается и сладостей.

Портовый город - Манта. Жемчужина побережья

Мы сами все печем и контраст между натуральным и синтетическим сразу отчетливо проявляется. В основном питаемся собственным хлебом, тортами, украинским борщом и другими блюдами украинской и зарубежной кухни, изобретаем свои личные рецепты.

Сервис

Покупала ошейник для щенка, но он не подошел по размеру. У меня остался чек и на следующий день вернулась, чтобы выбрать размер побольше. Без проблем обменяли.

Морская игуана, которая обитает исключительно на Галапагосских островах

Как-то купила черный шоколад, а он был весь белый, когда открыла... Нарушен тепловой режим. Чек все еще был у меня. Я вернулась на следующий день и вернула его.

Однажды мы купили шоколадную пасту и обнаружили червя внутри банки. Но это был импортный продукт известной марки из Италии. Я сделала снимки и видео, написала письмо в главный офис этой фирмы в Эквадоре. На следующий день получила ответ. Они не остались равнодушными, звонили, задавали вопросы. Через несколько дней приехал человек от них с двумя пакетами конфет и всякой всячины, в том числе и с новой пастой. Если честно, то аппетита паста больше не вызывала... Но все остальное очень порадовало!

В общем, обменять покупку, если на то есть причина и упаковка в порядке, и чек в наличии, не вызывает особых трудностей. Но если вы купили товар по скидке, скорее всего его вам не обменяют (здесь действительно бывают большие, реальные скидки).

Обычная картина на Галапагосских островах - котики на лавочках

Выводы

Эквадор - спокойная страна, развивающаяся, неидеальная, как и все. Но красивая, разная, можно найти уголок практически на любой вкус. У меня много друзей разных возрастов из США и других развитых стран. И почти все они работают как роботы и подчиняются системе, практически не видят своих детей, кушают в фастфудах. Да, у них есть деньги, но нет самого главного - свободы. Мне не по душе такая жизнь. В Эквадоре этого нет. Тут чувствуется свобода, ты сам можешь выбирать - загнать себя работой или спокойно жить и работать в меру, видясь с семьей, уделяя достаточно времени детям. Ты выбираешь питаться тебе фастфудом или приготовить что-то вкусное и полезное дома.

Эквадор - это страна, в которой сможет жить украинец любого достатка. Другое дело, не каждый может привыкнуть к местной культуре, менталитету и обычаям.

Язык тут испанский. Если вы знаете английский, то выучить испанский не составит большого труда. Я учила сама, без специальных курсов и помощников. Просто нужно уговорить себя открыть рот и практиковаться. Скупиться самостоятельно на рынке или найти работу, где у тебя не будет другого выбора, кроме как выучить язык. Или влюбиться в местного "испанца".

В любом случае для эмиграции или в туристических целях, Эквадор - очень интересная страна, которую стоит посетить.