Текстильное...

История одного платья

Это платье имеет свое название - "Happy Birthday" и свою увлекательную романтическую историю.

В марте 1961 г. актрисе Мерилин Монро предложили спеть перед президентом США Джоном Кеннеди на готовящемся празднестве по случаю дня его рождения. Торжества должны были проходить в самом престижном концертном зале Madison Square Garden. Мэрилин дала согласие и начала готовиться к выступлению, но на свой лад...

Она обратилась к самому известному в то время в Америке модельеру Жану Луи с четко сформулированным заказом: сделать для нее "поистине историческое, необыкновенное платье, каких еще никогда и ни у кого не было". "Одним словом, - подчеркнула актриса, - это должно быть что-то такое, что могу надеть только я".

Модельер начал с того, что принялся просматривать все фильмы с участием его прославленной клиентки. Впоследствии он расскажет: "Мэрилин умела потрясающе владеть своим очаровательным телом, оно было в постоянном движении, но делалось это естественно, элегантно. И меня осенило - я ухватил, понял, что должен делать - обыграть этот ее дар провоцировать... В общем, я нарисовал эскиз платья, создающего полный эффект, что она - обнаженная".

Так родилась эта идея. Возник вопрос - из чего шить? Небольшой шелкоткацкой кустарного типа фабрике во Франции дается задание - изготовить воздушную, буквально как паутина, ткань телесного цвета, используя самые миниатюрные станки и тончайшую нить. Когда невесомая ткань была доставлена в Лос-Анджелес, вся команда модельера, состоящая из прекрасных специалистов своего дела, обучавшихся во Франции, принялась за работу прямо в доме Монро в Брендвуде.

Это был долгий и кропотливый труд, на все сто процентов вручную. Выкройка делалась непосредственно на самой заказчице. С неизменным бокалом шампанского в руке она часами позировала, стоя на табурете перед мастерами, колдовавшими вокруг нее. Создавался настоящий шедевр! Платье без подкладки, без рукавов, с открытой спиной было как бы муляжом, интегральной копией форм тела Монро с расчетом показать эти формы во всей их нагой красоте. Получалось, что эта плотно облегающая одежда выглядела ее второй кожей. При этом на ней не должно быть никакого нижнего белья...

Совершенно голая, она обволакивалась в эту паутинообразную ткань, по которой были рассыпаны шесть тысяч бриллиантовых блесток. Платье застегивалось тоненькой змейкой молнии и микроскопическими крючками - все телесного цвета.

Сконструировано оно было таким образом, чтобы бретельки поддерживали обворожительную грудь актрисы, которая в свои 36 лет была в ту пору в самом расцвете красоты и славы. Наряд обошелся ей в 12 тысяч долларов - сумма по тем временам огромная.

Тем временем дотошные организаторы шоу проявляли постоянный интерес к тому, в чем кинодива собирается предстать перед президентом страны. Актриса прекрасно понимала, что блюстители американских нравов - пуритане и страшные ханжи, не позволят ей выйти на сцену в таком наряде. Зная это, она продемонстрировала один из несметного количества своих нарядов - вполне скромное вечернее платье из черного сатина, которое и было одобрено устроителями вечера.

И вот, кульминация события - выступление Мэрилин Монро 19 мая 1962 г. на гала-концерте в Madison Square Garden по случаю юбилея Джона Кеннеди. До самого последнего момента перед выходом на сцену она оставалась плотно закутанной в меха во избежание скандала и запрета петь в таком наряде, чего вполне можно было ожидать от организаторов праздника.

Но когда она появилась перед публикой, произошел шок - благородное собрание не могло прийти в себя: сверкающая бриллиантовыми искрами роскошная фигура Монро предстала во всей обворожительной прелести. Не дав никому опомниться, она, обращаясь к президентской ложе, запела "Happy Birthday, Mister President!".

Впоследствии актриса вспоминала: "Когда я очутилась перед рампой, чтобы петь, то почувствовала, как у зала перехватило дыхание - все подумали, что я совершенно нагая...".

Надо ли говорить, что Джон Кеннеди не упустил случая лично поблагодарить Монро за чудесный подарок.

Несомненно, каждому гостю было любопытно посмотреть на Монро вблизи, а каждому мужчине - сделать снимок на память.

Концерт, на котором для Джона Кеннеди пела Мэрилин Монро, был последним в ее жизни… Через несколько месяцев актриса покончила жизнь самоубийством, а вскоре в Далласе был убит 35-й президент Соединенных Штатов.

В 1999 г. платье было продано на аукционе за баснословную сумму - 1,26 миллиона долларов! Купили его два нью-йоркских коммерсанта - Петер Сигел и Боб Шагрин. "Мы совершили сделку века, - заявляют предприниматели. - Ведь на самом деле платье должно стоить как минимум 3 миллиона долларов.."

А в 2016 На аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе это знаменитое платье Мэрилин Монро ушло с молотка уже за 4,8 млн. долларов.