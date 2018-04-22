Историю Англии писали многие люди, великие и не очень, профессиональные историки и любители истории. Есть чудесная "История Англии для юных" Чарльза Диккенса. Есть авторская версия Айзека Азимова в небольшой книге "История Англии". В 1926 году вышла "История Англии" Дж.М.Тревельяна – книга, в которой особый английский исторический опыт описывается и анализируется специально для самих британцев. Сравнительно недавно вышло русское издание оксфордской "Истории Великобритании" под редакцией Кеннета О.Моргана. Во всех этих книгах история Великобритании излагается как история становления свободы и демократии, тех ценностей, которым в той или иной степени следует сегодня планета, благодаря которым английский язык стал сегодня главным языком межнационального общения.

В четверг, 19.04.18 миру была явлена принципиально иная версия истории Англии. Ее огласила спецпредставитель МИДа РФ Мария Захарова на брифинге с представителями СМИ. Из 2,5 часов своего выступления около часа Захарова посвятила обзору кровавых страниц в истории Великобритании, благодаря чему эта страна была ею названа "мировым рекордсменом по геноциду". Поводом для создания новой версии английской истории от Марии Захаровой стала короткая реплика посла Великобритании в Москве Лори Бристоу о причастности России к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании.

Несмотря на то, что посол Её Величества имел в виду события последнего времени и вовсе не собирался попрекать Россию массовыми убийствами прошлого, в том числе и теми, что произошли в минувшем столетии, Мария Захарова решила призвать Британию к ответу за все.

Для начала она обвинила выпускника Кембриджского университета Лори Бристоу в незнании истории своей страны, после чего стала читать ужастик, который ей подготовили. В ужастике на темы британской истории было много незнакомых ей слов, имен и названий, поэтому некоторые слова, имена и названия Мария Владимировна перевирала, но в целом читала бойко, с выражением, а в некоторых местах даже отрывалась от текста и говорила от себя.

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Отсчет британских преступлений Захарова начала с 12 века, с завоевания Ирландии. В этом проявился гуманизм и милосердие Марии Владимировны, поскольку на этом острове и раньше творились всякие безобразия. После Ирландии спецпредставитель МИД скакнула в Китай и объявила британцев виновными в полном культурном уничтожении этого государства. Затем Захарова рассмотрела персональное дело философа Джона Локка, которого уличила в двух вещах: в том, что он был основателем теории гражданского общества и в том, что вкладывал деньги в работорговлю. Журналистам, которые все это конспектировали, должно было стать очевидным, что между этими двумя вещами есть связь, то есть, идеи гражданского общества непременно ведут к рабству, а значит, надо держаться от них подальше.

Бегло перечислив преступления англичан в Индии и Африке, Захарова обратилась к России. Оказывается, Григорий Распутин был убит из английского револьвера. Именно из него, как стало известно Захаровой, был сделан контрольный выстрел в голову. А значит, объяснила Захарова, кроме князя Юсупова и депутата Госдумы Пуришкевича в Распутина стрелял некто третий, который и был, естественно, британцем. Кто же еще может стрелять из английского револьвера, кроме англичанина? Отсюда Захарова делает вполне логичный вывод, что Феликс Феликсович Юсупов и Владимир Митрофанович Пуришкевич были лишь инструментами, игрушками в руках британской разведки. Захарова не уточняет, почему в многочисленных воспоминаниях участников убийства Распутина нет упоминания о роли британского шпиона. Но это и так понятно: британцы как пить дать купили молчание всех – от Великого князя Дмитрия Павловича до депутата Пуришкевича и князя Юсупова.

Но основной перечень преступлений Великобритании содержится в фильмах про Джеймса Бонда. Как пояснила Мария Захарова, автор "бондианы", Ян Флеменг писал о похождениях Бонда фактически с натуры, поэтому все убийства кинематографического супершпиона можно прямо из книг и фильмов приобщать к делу в качестве доказательств преступного характера британского государства.

До того, как приступить к хронике преступлений Великобритании, Мария Захарова зачитала вслух письмо, которое ей прислали на почту. Автор письма сообщил, что его зовут Георг Клемм, что ему 54 года, что он "мужчина, настоящий немец, католик". Письмо называлось: "Извинения". Мужчина, настоящий немец, католик Георг извинялся за враждебное поведение немецкого правительства и других западных стран по отношению к России и выражал поддержку российскому МИДу. Это письмо "мужчины, настоящего немца Георга Клемма" в исполнении Марии Захаровой напомнило мне бессмертные строки из песни Галича о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира: "Как мать говорю, и как женщина…". Хотя Захарова в роли немца Георга Клемма была, пожалуй, выразительнее…

Неисчислимы грани дарования Марии Захаровой, неисчерпаемо число отверстий, через которые проглядывает ее богатый внутренний мир. Недавно она удивила планету своим танцем. Теперь вот оригинальной версией британской истории. Пугающая широта талантов Марии Захаровой заставляет вспомнить слова Дмитрия Карамазова: "Широк, слишком широк человек, я бы сузил". Так вот. Может быть, Мария Владимировна в дальнейшем ограничится танцами?