''Историческое событие!'' США выразили полную поддержку Украине

Вашингтон считает создание единой церкви в Украине историческим событием.

Соответствующее заявление сделал замглавы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, сообщает "Лайф.ру". "США продолжают решительно поддерживать Украину и считают, что свободе вероисповедания не должны ставиться какие-либо препятствия извне", — заявил он.

По его словам, свобода вероисповедания должна распространяться на всех украинцев, в том числе и на тех, кто решил не присоединяться к новой церкви.

ТВ Центр

Также США поздравили митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания с избранием на пост главы новой структуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.